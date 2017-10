El hacker que puso en vilo al diario El Litoral

Emanuel Vélez Cherato es conocido como "Líbero", tiene 20 años y es un peligroso hacker. La Policía de Investigaciones lo detuvo en el barrio porteño de Recoleta en abril pasado y entre otros delitos le imputaron la intrusión en la página web del diario El Litoral.

Cherato comenzó a ser seguidos en febrero cuando la PDI desbarató una banda que realizaba estafas con tarjetas de crédito a través de compras por Internet (ver nota principal). Entonces allanaron una casa de Las Heras al 8900 de la capital provincial donde detuvo a la pareja ahora condenada y secuestró dos autos y numerosos electrónicos.

"Líbero" habría sido responsable de burlar la seguridad de sistemas de compra por Internet con tarjetas de crédito y también el ataque a la página de El Litoral la mañana del 27 de marzo cuando el sitio web fue borrado de Internet y en su lugar pudo leerse un desafiante mensaje que en parte decía: "Diario El Litoral. Estos últimos dos meses han estado publicando noticias que me molestan bastante. Se metieron en asuntos en los que no tenían que meterse, por lo tanto a partir de hoy este diario va a publicar noticias que no involucren a personas que me importan. Sus servidores fueron hackeados y varias computadoras de sus redactores han sido infectadas. Mi objetivo es observar que hagan las cosas por el camino correcto, o sea no publicar cualquier estupidez y difamar a una persona sin medir las consecuencias. Y la fiscal Nuzzo debeía pensar dos veces las pelotudeces que dice".