El gobierno será querellante en la causa por el crimen de una travesti

El gobierno provincial anunció ayer que se constituirá como querellante en la causa por el asesinato de Pamela Tabares, la transexual de 36 años ejecutada el miércoles en un camino rural de Pérez. Así lo confirmó ayer el subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual santafesino, Esteban Paulón, quien junto con representantes de organizaciones LGTB se reunió ayer a la mañana con el fiscal del caso, Rafael Coria, y adelantó que la dependencia acompañará en el trámite procesal al Centro de Asistencia Judicial (CAJ).

En ese contexto, ayer una veintena de trans despidió ayer a la mediodía a la víctima en una funeraria de la zona del parque Independencia y manifestaron sus reclamos de protección y contención por parte del Estado. Además algunas contaron que Pamela fue vista en distintos lugares entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, cuando se presume que fue asesinada.

"A las 12 de la noche estaba en Cerrito y Entre Ríos; a las 3 en Corrientes e Ituzaingó, a las 4 en Mitre y 3 de Febrero y a las 6 en Sarmiento y Rueda. Cada una de esas esquinas tienen cámaras cercanas", aseguró a este diario una amiga de Pamela.

Cinco balazos

Pamela fue hallada muerta de al menos cinco balazos el pasado miércoles al mediodía en un camino rural que divide los municipios de Pérez y Rosario, entre el barrio Cabín 9 y el camping del Sindicato de Camioneros. El cuerpo no fue reconocido hasta entrada la noche cuando una amiga de la víctima, al no recibir respuestas a sus llamados, se acercó al Instituto Médico Legal y la reconoció.

En el lugar se hallaron seis vainas servidas calibre 380, por lo que se presumía que el crimen había sido cometido en el lugar, hasta ocho horas antes del hallazgo. En principio no hubo testigos oculares y las cámaras de vigilancia más cercanas cuyas imágenes ordenó revisar el fiscal Coria son las del predio de Camioneros, situado a unos 500 metros de la escena del crimen. Hasta anoche no se habían producido avances en la investigación.

Por la mañana, y junto con organizaciones sociales del Colectivo Trans, Paulón se entrevistó con Coria. El titular de Diversidad Sexual señaló que la pesquisa apunta a varias direcciones e invitó a quienes puedan tener información sobre las últimas horas de vida de Pamela se acerquen a la Fiscalía de Montevideo 1968. "Vinimos a constituirnos como querellantes en esta causa. Soy compañero del colectivo y vengo a poner la cara como lo hice siempre", señaló Paulón.

En la calle

Allegados a Pamela señalaron que la trans se encontraba en situación de calle, que no tenía un domicilio fijo desde que su madre había muerto y le habían quemado esa casa y que afrontaba problemas de consumo de drogas.

"Estaba muy vulnerable y se refugiaba en las drogas y el alcohol. Cuando estaba bien era una persona magnífica que quería la vida, que buscaba reinsertarse. Pero era muy difícil su situación. Era una persona maravillosa, lúcida, pero luego venía la noche, se entristecía y caía en el consumo. Ella estaba un mes en la casa de una chica, un mes en otra casa y así", describió una compañera de la víctima.

En el velatorio también estaba Michelle Mendoza, una militante del Movimiento Evita que conocía a Pamela. "El trabajo sexual es consecuencia de un Estado ausente, ella estaba pidiendo ayuda, quería salir de eso", sostuvo, para agregar que Pamela había acudido al programa municipal "La Estación", sobre consumo problemático, donde le habían ofrecido talleres, una tarjeta alimentaria y una beca de 2.000 pesos. "Buscó ayuda por el consumo problemático que tenía, pero no se sentía cómoda en La Estación", sostuvo.

Otra compañera se asombró por la saña con la que se cometió el homicidio. "Ella no traficaba ni estaba ligada grupos de narco. Andaba por todos lados y se metía en muchos lugares, pero traficar me parece que no. Es una locura lo que pasó".