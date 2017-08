El fiscal Bianchini reveló que el ataque no estaba dirigido a las víctimas del doble crimen

El fiscal Ademar Bianchini, a cargo de la investigación del doble homicidio registrado esta madrugada en una vivienda ubicada en Constitución al 4.300, descartó de plano que el ataque estuviera motivado en las actividades de las víctimas sino en las de la pareja de la joven que llamó al 911 para reportar el suceso.





"Aparentemente buscaban a la chica que hizo la denuncia", comentó Bianchini hoy en declaraciones a la prensa en la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA), y añadió: "No hay razones para pensar que el ataque estaba fundado en las dos personas que fallecieron".

Leer más: Madre e hijo fueron asesinados a balazos en una venganza en la zona sur de Rosario





Consultado sobre si se trató de un "crimen narco", Bianchini dijo que no hay nada que les haga sospechar esa hipótesis. También contó que los testigos del hecho revelaron que los autores de los disparos huyeron en un Fiat Punto rojo, como el hallado hoy en inmediaciones de pasaje Cavaletto al 3.900.

acribillan



"No están identificados los autores", señaló Bianchini, quien no pudo precisar el número de disparos que efectuaron los atacantes, porque aún no cuenta en su poder con los informes de balítica. Sin embargo, reconoció que en el lugar se halló "un número grande de balas servidas".





Un llamado al 911 dio cuenta hoy, alrededor de la 1.20, del ataque a tiros en una vividenda ubicada en Constitución al 4.300. A llegar al lugar, la policía constató que habían sido baleados Bienvenida Chaparro, de de 65 años, y Luciano cuevas, de 45, quienes muerieron como consecuencia de los impactos de los múltiples impactos de bala que recibieron.





Según el testimonio de los vecinos, trascendió que los pistoleros iban en busca de la pareja de Luciana, Roberto R., de 36 años. También contaron que este hombre sufrió un intento de homicidio en San Nicolás al 5.300, versión que no fue confirmada por fiscal Bianchini.