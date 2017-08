El eslabón roto entre la denuncia y la muerte

La fiscal Cristina Herrera se mostró conforme ayer con la sentencia condenatoria sobre Miguel Angel Pastorutti. "Evidentemente han sido demostrados los tres agravantes y sobre todo el femicidio, que es lo que más nos interesaba", analizó. Todos dieron cuenta que el acusado "era reconocido por ser violento contra otras mujeres. Eso dio a origen a otras dos causas que se consideraron dentro de la sentencia", desgranó Herrera.

Pero el llamado de atención más concreto que hizo la fiscal estuvo vinculado a la prevención, tratamiento y abordaje de la violencia de género. "Cuando ella realizó las denuncias estaba viva, pero cuando lo imputaron a él, ya la había matado", recordó.

"A veces hay fallas de las instituciones en la contención. En ese eslabón roto entre la denuncia y el homicidio puede haber muchas Rominas muertas. Ese eslabón es entre la denuncia que hizo pidiendo ayuda y su muerte. En el medio no recibió contención y ayuda; a él no se lo pudo detener cuando prometió matarla, y la mató. Algo falló, la Justicia, el Estado, las instituciones. Esperemos que no haya más Rominas muertas", sostuvo la fiscal.