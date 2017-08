El crimen previo que es clave

Para la fiscalía lo que motiva el crimen del policía Cejas es un asesinato previo de un amigo del hijastro de Cejas que se llamaba Walter Maximiliano Gómez y al que le decían "El Baiano". A este joven lo emboscaron cuando iba en moto y lo ejecutaron. Por ese homicidio está acusado Gastón C. quien era rival del hijo de Cejas. Gastón C. era a quien el policía sujetaba cuando lo mataron. Por el asesinato de Gómez ayer fue detenido un joven llamado Maximiliano N. Ya estaban detenidos por el crimen Fabián A. y el propio Gastón C.