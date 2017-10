Diputados: entre reclamos y defensas

"No tiene dictamen de comisión". Con esa fórmula de estilo el presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Bonfatti, liquidó en un segundo la pretensión del diputado justicialista Leandro Bussato de convocar a la Presidencia de la Cámara al ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, para que responda sobre el cuestionado accionar de los policías que se encuentran detenidos e imputados en la provincia por distintas causas. Pero la cuestión no pasó desapercibida, como quizás pretendiera el oficialismo. Entre otros motivos por la convulsión que hubo ayer a la mañana en capital santafesina en torno a la suspensión de la audiencia en la que iba a ser imputado por cohecho el jefe de la Regional V, Adrián Rodríguez (ver aparte).

Terminada la sesión, el titular de la bancada socialista, Rubén Galassi, defendió a Pullaro, que "nunca ha dudado en denunciar y apartar a policías que no estén haciendo su tarea como corresponde, y mucho más cuando hay sospecha de actos de corrupción".

Para Galassi el ministro "ha sido víctima de operaciones en su contra en los últimos días, sembrando muchas dudas que no tienen nada que ver con su conducta, ni con su proceder, ni con su honorabilidad". Y lo castigó a su par Leandro Busatto: "Lamentablemente, algunos aventureros de la vida pública de Santa Fe, en lugar de respaldar a dirigentes como Pullaro que con valentía y compromiso trabajan por mejorar la seguridad de todos, se suman a rumores y operaciones berretas que tratan de desestabilizar porque les molesta que se denuncie a los corruptos y que haya conducción política de las acciones para mejorar la seguridad".