Detienen a sospechoso de matar a golpes a su padre

Un hombre de 40 años fue arrestado el miércoles como sospechoso de haber golpeado brutalmente a su padre, quien murió cinco días después como consecuencia de las lesiones sufridas, y haberle robado dinero en efectivo y una tarjeta de débito. Fuentes policiales y judiciales lo identificaron como Gabriel Marcos S. y adelantaron que será imputado por el crimen hoy, en una audiencia en Tribunales.

Los voceros consultados confirmaron que Gabriel está sospechado de haber causado la muerte de su padre, Juan Carlos Segovia. Este hombre de 70 años fue encontrado por una hija el pasado viernes 12 de abril, en horas del mediodía, tendido en el suelo de su casa de la zona sudoeste.

Trasladado a un sanatorio del macrocentro, el hombre finalmente falleció la semana siguiente, el miércoles 17. Entonces las actuaciones que hasta ese momento estaban a cargo de la fiscal de Flagrancia Mariana Oliva pasaron al despacho de su par de Homicidios Miguel Moreno, quien comenzó a investigar los hechos a partir de los testimonios recabados en el entorno familiar de la víctima.

Violenta discusión

Según las distintas fuentes consultadas, el deceso de Segovia fue el corolario de una violenta discusión que mantuvo con su hijo Gabriel en la casa donde el anciano vivía con su hija Patricia, de 41 años, y un hijo de ésta, en el Pasaje 1858 al 4400, en el extremo sudoeste de la ciudad (en inmediaciones del barrio Qom de la seccional 19ª).

Precisamente, el 12 de abril alrededor de las 14 personal policial entrevistó en esa casa a Patricia, quien le contó que había encontrado a su padre tirado en el piso visiblemente golpeado.

Según el parte policial, Juan Carlos fue trasladado al sanatorio Güemes en una ambulancia del Sies con un traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento y una herida cortante en la pierna izquierda. Cinco días después el anciano falleció al no poder superar las graves heridas.

Ayer a la tarde, en el barrio algunos recordaban a Juan Carlos como un "muy buen vecino" que había vivido en esa tranquila cuadra desde hacía años.

Unos jóvenes consultados por este diario indicaron que al hijo no lo conocían, "parece que no venía muy seguido", y que la noche de la golpiza fatal no habían escuchado nada. "La hija lo encontró a la mañana siguiente y después nos enteramos de que había muerto unos días más tarde", comentó un muchacho.

En aquel momento la hija de la víctima, según fuentes policiales, sostuvo que el hermano se había escapado con una suma no precisada de dinero, la tarjeta de débito y el DNI de su padre.

A partir de la investigación del fiscal Moreno personal de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) al mando de Diego Sánchez allanó la tarde del miércoles una vivienda situada en Mateo Booz al 9000, en la zona oeste de la ciudad. Allí fue apresado Gabriel S. como principal sospechoso de la mortal paliza que recibió su padre.

Según fuentes tribunalicias, Moreno lo imputará esta tarde de homicidio doloso en una audiencia a celebrarse en Tribunales.