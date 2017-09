Desvalijan el depósito de una pañalera en Villa Gobernador Gálvez y se llevan 170 mil pesos

La titular de la pañalera Mundo Nuevo, Patricia G., contó a La Capital que "el robo fue aproximadamente a la 1 de hoy. Yo llegué a las 9 y me encontré con el depósito casi vacío. Se llevaron entre 10 y 15 cochecitos de bebé, una moto a batería (que en el mercado tiene un precio de entre 6.000 y 7.000 pesos), varios bultos de pañales, sillas de comer que vienen en cajas y al menos 8 scooters. Hace 18 años que estoy en el rubro y es la primera vez que me pasa".

La mujer contó que "lo que sí pude averiguar es que hubo un automóvil Ford Fiesta color negro dando vueltas. Una vecina lo vio pero no avisó porque no se dio cuenta. Pero a través de un grupo de whatsapp que tenemos con varios comerciantes de Gálvez me enteré que ese mismo coche había participado de otro hecho en agosto pasado y que fue denunciado en la comisaría 26, la misma en la que radiqué la denuncia".