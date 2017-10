Denuncian que el autor del ataque a balazos en barrio Plata es "lugarteniente de Los Monos"

Walter, hijo del albañil baleado esta mañana en barrio Plata, aseguró que el autor del ataque es un vecino del barrio, a quien acusó de "matar chicos y hacerlos desaparecer". También aseguró que "manda a tirotear casas para poner búnkers" y que "es lugarteniente de Los Monos".

Estas acusaciones surgieron luego de que sus padres fueron atacados a balazos en inmediaciones de Constitución y Lamadrid, hecho por el que dos hombres y dos mujeres, fueron detenidos como presuntos autores.

"Mi papá tanto como mi mamá la sacaron barata, este señor tiene cámaras porque se maneja en el mundo del hampa, tiene vínculos con el narcotráfico . Aparte, ha hecho matar chicos y los hizo desaparecer, todo esto está todo denunciado", advirtió Walter.

El muchacho descargó una serie de acusaciones contra el autor del ataque contra sus padres. "A este señor todos en el barrio le tienen miedo, lo que hace es mandar a tirar tiros a las casas para quedárselas o comprarlas a bajo precio y poner búnkers", aseguró sin dudar.

"Está asociado con un hombre que es lugarteniente de Los Monos. Esto está denunciado en Fiscalía, nos tiene amenazados con sus sobrinos y los soldados que él maneja. Además, tiene cámaras en todo el barrio, pero justo las que enfocan donde le pegaron a mi viejo no funcionan", abundó en diálogo con Canal 3.

Asimismo, sostuvo que "este señor tiene comprada la comisaría 33ª, donde no nos toman la denuncia y nos corren", y que su hijo no puede salir a la calle "porque los soldados de este señor tiran a cualquier lado".

"Tapa todo con plata, tiene al hijo preso por homicidio. No sé qué espera la Justicia para hacer algo", se lamentó.

Sobre la balacera que tuvo lugar hoy en Constitución y Lamadrid, contó que "la disputa comenzó porque le estábamos construyendo un galpón y nos mandó a apretar con unos soldados para no pagarnos".

Además, admitió que tiene miedo y que teme por su vida. "Llego de trabajar a las seis de la tarde y no salgo más a la calle hasta el otro día que me voy a trabajar porque este señor nos tiene amenazados. Lo único que espero es que la Justicia haga algo porque este señor contrata a los mejores abogados como (Carlos) Varela y después lo sueltan como por arte de magia. Después de lo que pasó hoy no sé lo que nos va a pasar, porque este señor manda a tirar tiros", afirmó.

Finalmente, insistió en que si no hacía una denuncia pública su padre "iba a ser parte de una estadística más", en alusión a los índices de homicidios, al tiempo que se preguntó: "Quiero saber de qué trabaja este señor. Hay que agarrar a esta gente que maneja la droga, mata pibes y casi lo asesina a mi viejo y meterla presa".