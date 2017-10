Cuestionan la evidente diferencia de criterios

El abogado representante de la querella, Santiago Bereciartua, quien actuó en nombre de la mamá de Jonatan Herrera, se mostró totalmente sorprendido con el fallo conocido ayer. "Cuando leamos los fundamentos tendremos una respuesta acerca de qué valoro el tribunal. Pero sinceramente no puedo comprender que le hayan dado el carácter de culposo al homicidio, sobre todo al accionar de Rosales. Siempre es complicado saber la intención de una persona de matar, pero acá hay indicios que llevan al poder intelectivo para determinar que esa persona quiso matar".

"Jonatan se escondió detrás de un árbol, le hicieron 52 disparos, hasta que no estaba en el piso no frenaron, se los hacen directamente a él, y para el tribunal eso no es dolo. Es increíble cómo puede haber semejante arbitrariedad o diferencia de interpretación del dolo y de la culpa por parte de los magistrados", cuestionó el profesional sin anticipar cuáles serán los próximos pasos de su estrategia.