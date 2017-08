Cuádruple homicidio en Santa Fe: avanza el juicio abreviado

Entre gritos e insultos por parte de los familiares de las víctimas que fueron desalojados de la sala de audiencias, ayer se formalizó el acuerdo para condenar a prisión perpetua a Marco Feruglio como autor de un cuádruple homicidio que en diciembre conmocionó a la ciudad de Santa Fe. El procedimiento abreviado pactado entre la defensa y la fiscalía fue presentado ante los jueces Sergio Carraro, Sandra Valenti y Octavio Silva que analizarán el documento y darían a conocer su veredicto la próxima semana.

Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia se indicó que Feruglio, de 25 años, fue condenado por siete hechos delictivos cometidos en el sangriento raíd que terminó con cuatro familiares de su ex pareja asesinados y dos mujeres, entre ellas su ex, heridas a puñaladas.

"En muy pocos casos se llega a una condena de prisión perpetua a través de un juicio abreviando los procedimientos. Se logró la máxima pena posible, por todos los hechos cometidos, con las calificaciones realizadas por la Fiscalía, en sólo ocho meses y sin exponer públicamente a las víctimas", afirmaron los fiscales Jorge Nessier y Cristina Ferraro.

Pena máxima

Según la investigación de los fiscales Jorge Nessier y Cristina Ferraro, la tragedia se desencadenó la tarde del pasado 23 de diciembre cuando Feruglio fue a una casa de Paraguay al 1300 de Sauce Viejo, donde vivía su ex pareja Romina Dusso con tres hijos de ambos. Allí la agredió y le causó lesiones leves. La madrugada siguiente fue a otra casa de la misma localidad y asesinó a puñaladas a su ex suegra, Claudia Oliva y al concubino de ésta, Nicolás Estrubia.

Luego Feruglio fue a Santa Fe en una camioneta de Estrubia. Llegó a un departamento de 25 de Mayo al 1600 donde vivía su ex suegro Gustavo Dusso y en donde estaba Romina con sus tres hijos. Allí, sobre las 6, mató a cuchillazos a Dusso y a su ex cuñada Camila, de 15 años. También atacó a su ex pareja y a la concubina de Dusso, María Noelia Hus, quienes resultaron heridas.

Siete delitos

Ocho meses después, las partes propusieron resolver el caso mediante un juicio abreviado en el que Feruglio admitió la autoría del cuádruple homicidio. Mediante el acuerdo, presentado inicialmente la semana pasada ante el juez Héctor Candioti, acordaron la pena máxima de prisión perpetua por siete hechos delictivos: cuatro homicidios calificados "por ser realizados con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se ha mantenido una relación de pareja, también llamados femicidios vinculados. Otro fue tentativa de homicidio calificado por el vínculo y por violencia de género contra Romina, además de las lesiones que le había ocasionado la tarde anterior. También le imputaron intento de asesinato a Hus.