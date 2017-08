Confirman condena por resistencia a la ex pareja del "Pájaro" Cantero

La ex pareja del asesinado jefe de Los Monos Claudio "Pájaro" Cantero fue condenada a un mes de prisión condicional por resistir un allanamiento a su casa en el marco de un operativo policial. Se trata de Lorena Verdún, que había sido sentenciada en primera instancia en junio de 2016 pero apeló la condena. El caso fue revisado por tres camaristas que ayer respaldaron el fallo al dar por cierto el contenido del acta policial.

En 2013 Verdún había sido acusada como miembro de la asociación ilícita cuyo liderazgo se atribuye a los Cantero y en abril de 2016 resolvió su situación con una probation. Fue en un acuerdo en el que otras diez personas también pactaron condenas que rondan los tres años. Otros 25 acusados esperan un juicio oral y público previsto para este año junto a los principales acusados, entre ellos están dos hermanos del Pájaro: Ariel "Guille" Cantero y Ramón "Monchi" Machuca, procesados como presuntos jefes.

Pero además de su relación con la banda y de ser investigada por bienes a su nombre, Verdún afrontó una causa por resistencia a la autoridad a partir de un allanamiento a su casa de Caña de Ambar al 1800 zona sur ejecutado por efectivos de la disuelta División Judiciales, agrupación que centralizó parte de las tareas investigativas que ordenó el juez instructor Juan Carlos Vienna.

Violencia

El 16 de junio de 2016 Verdún fue condenada por el juez de Sentencia Rodolfo Zvala a un mes de prisión condicional por resistir el operativo. Al apelar el fallo, el defensor Fausto Yrure argumentó que era "injusto y arbitrario" porque los policías ejercieron violencia contra la mujer al punto que "fue lesionada y denunció penalmente dichos actos". Por esto pidió su absolución.

En la audiencia de apelación, la fiscal de Cámaras María Eugenia Iribarren dijo que "no hay duda de que la violencia fue ejercida por Verdún" y que los testigos oyeron gritos pero "no pudieron ver nada". Por eso pidió confirmar la condena.

Los jueces Daniel Acosta, Alfredo Ivaldi Artacho y Carina Lurati le dieron credibilidad al acta policial, que reseña que Verdún agredió al policía Matías Lotito. "Estaba muy exaltada", dijo un efectivo que estaba en la casa y que si bien no presenció la agresión sí vio que "la mujer no dejó que se secuestraran objetos mientras gritaba «llevame a mí pero no el karting de mi hijo»".

Para los jueces, si bien no es necesario que haya lesiones para constatar el delito de resistencia, "surge como ineludible que las secuelas de Verdún como las que se constataron en Lotito son compatibles con la dinámica del forcejeo o utilización de la fuerza mínima indispensable que el personal policial debió ejercer para reducirla".

Ante este panorama y con testigos de actuación que "no presenciaron casi nada", según el fallo, "se torna verosímil lo asentado en el acta de procedimiento en cuanto da cuenta de que la justiciable se aferró fuertemente a la moto y neutralizó violentamente el intento de hacerla desistir de su actitud". Los jueces confirmaron el fallo y dieron a conocer su decisión ayer a la mañana en una audiencia pública.