Condenan a dos hermanos por matar a un subcomisario en una salidera bancaria

Un tribunal de Lomas de Zamora condenó a 25 años de prisión a dos hermanos por el asesinato del subcomisario Juan Carlos Klodczyk, sobrino del fallecido ex jefe de la policía bonaerense Pedro Anastasio Klodczyk, cometido durante una salidera bancaria en 2011 en el partido de Lanús.

La pena fue impuesta a Daniel Silvio Vicente, de 30 años; y Adrián Alejandro Vicente, de 35, quienes para el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de Lomas de Zamora fueron coautores del homicidio en ocasión de robo del subcomisario.

Los hermanos ya habían sido juzgados en 2014 por este hecho, aunque en esa oportunidad la fiscal Marcela Dimundo consideró que las pruebas recolectadas en el debate no eran suficientes y no los acusó, por lo que quedaron libres. No obstante, el fallo absolutorio fue apelado por la familia de la víctima en su carácter de querellante y en septiembre del año pasado la sala I del Tribunal de Casación Penal bonaerense anuló esa decisión y ordenó que el mismo tribunal los condene por homicidio en ocasión de robo.

En esta ocasión, los jueces resolvieron penar con 25 años de prisión a los acusados, para quienes la fiscal Mariana Monti había solicitado 22 y 20 años de cárcel respectivamente. Por su parte, los abogados Javier Raidan y Fabio Scladman, representantes de la viuda y la madre del subcomisario, pidieron al alegar ante los jueces Luis Gabian, Daniel Mazzini y Eduardo Banchieri que les aplique una pena de 33 años y cuatro meses de cárcel a cada acusado, mientras que la defensora oficial Maria Eugenia Smud requirió una condena de 10 años de encierro.

Conformes

Tras conocer la condena, la madre del subcomisario asesinado, Sara Avallay, dijo que esperaba una condena mayor. "Esperábamos mucho más, pero igual estamos conformes con la pena. Ahora sí mi hijo va a poder descansar en paz y nosotros, como familia, poder hacer el duelo", expresó la mujer.

Sobre la decisión del tribunal de diferir la declaración de reincidente del condenado Daniel Vicente, Avallay dijo: "Seguiremos pidiendo para que los declaren reincidentes a ambos, para que no tengan ningún beneficio mientras estén en prisión".

El crimen de Klodczyk, que tenía 41 años, fue cometido el mediodía del 12 de diciembre de 2011 cuando el subcomisario acompañó al banco a su tía Alicia, viuda del ex jefe policial bonaerense muerto en 2000 tras una enfermedad. La mujer retiró 12.000 pesos de su pensión y luego fueron a almorzar a una parrilla de Lanús.

Se resistió

Tras estacionar el auto frente al restaurante, ambos descendieron y caminaron hacia el local donde iban a almorzar. Antes de entrar, tres hombres armados descendieron de un Chevrolet Meriva y de una moto e interceptaron al subcomisario que estaba vestido de civil con clara intención de robo.

Mientras la tía, que llevaba el dinero, salió corriendo rumbo a la parrilla, el policía se resistió al robo y dio la voz de alto pero los delincuentes respondieron disparándole en la cabeza, la espalda y un brazo y luego lo remataron una vez que estaba caído en el piso. Finalmente, los ladrones escaparon sin robar nada a bordo de la moto y del auto en el que habían llegado.

Los hermanos Vicente llegaron al juicio oral en calidad de detenidos en junio de 2014, aunque la fiscal Dimundo no los acusó por falta de pruebas y quedaron absueltos. Pero ese fallo absolutorio fue apelado por la familia de la víctima y en septiembre del año pasado la sala I del Tribunal de Casación Bonaerense anuló esa decisión y ordenó que el mismo tribunal los condene por homicidio en ocasión de robo.

En esa instancia, el mayor de los hermanos Vicente se mantuvo prófugo hasta el 2 de junio último cuando fue detenido en el barrio privado Marina Mercante del partido bonaerense de Ezeiza.

cabizbajos. Los hermanos Daniel y Adrián Vicente, en la sala de audiencias.