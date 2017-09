"Con ‘Lamparita' sólo tengo el mismo apellido"

Los primeros días del pasado mes de junio Jorge Funes, papá de "Lamparita", pidió a LaCapital que "esta pesadilla termine pronto, que dejen de decir que soy el jefe de un clan delictivo y que si la Justicia requiere de mi presencia o la de alguno de mis hijos que me notifiquen porque estamos a su disposición, no tenemos nada que esconder". Fue después de que unos 150 efectivos de la Policía Federal realizaran 33 allanamientos y detuviean a 13 personas en los barrios Tablada y República de la Sexta, zonas en las que los pesquisas le atribuían, a partir de escuchas telefónicas, liderar una gavilla que comete delitos contra la propiedad y estar vinculada al comercio de drogas. Quien no terminó preso fue Lautaro "Lamparita" Funes, uno de los hijos de Jorge, quien ahora aparece mencionado en el asesinato de Brandon Nicolás Cabrera. Sin embargo, en aquella nota el hombre se desligó de "Lamparita" y dijo que sólo tiene cuatro hijos con los cuales mantiene relación estrecha. "No tengo trato desde hace mucho tiempo, no sé qué es de la vida de Lautaro, que es hijo de otra relación pero que de chiquito no vivió ni compartió nada conmigo. Sólo le di el apellido".