Caso Casco: liberaron a una agente

Una agente que trabajaba en la comisaría 7ª en 2014 y que había sido detenida junto al resto de los policías implicados en la muerte y desaparición de Franco Casco, recuperó la libertad tras pagar una fianza de 20 mil pesos. La medida fue dispuesta por el juez federal Carlos Vera Barros pese a la oposición del fiscal y las querellas. Ayer, ya en libertad, la empleada en disponibilidad fue citada a ampliar su indagatoria.

"Nunca debió estar imputada, no tiene nada que ver con el hecho. El juez fue atinado al excarcelarla", dijo el abogado de Belkis G., Jorge Alcaraz. El profesional indicó que la agente era técnica administrativa, una de las categorías más bajas del escalafón, y que por lo tanto no portaba armas, no tenía contacto con los presos y se ocupaba de la atención al público. Según precisó, había ingresado a la fuerza por concurso dos meses antes y su primer destino fue la 7ª, donde cumplía turnos de 6 horas.

En aquel momento era estudiante de abogacía, ahora ya está recibida y al ser detenida revistaba en Casilda. La agente declaró no haber estado al tanto de la detención de Casco ni haber escuchado comentarios al respecto dentro de la seccional. "No tiene ni roza ninguna responsabilidad en el hecho que se investiga. Estuvo nueve días detenida sin basamento fáctico ni jurídico razonable", dijo Alcaraz.

Indagatorias

En tanto el abogado José Alcacer, quien defiende a los cinco policías de Asuntos Internos implicados en el caso dijo a La Capital que ayer "ampliaron su indagatoria dos efectivos y, cómo habían hecho sus tres colegas el miércoles, sostuvieron que actuaron amparados en órdenes judiciales, que por orden del fiscal estuvieron en la iglesia vecina a la seccional 7ª para comprobar si Casco había estado allí y así supieron que no había sido él sino alguien parecido, que entrevistaron a los presos de la comisaría en cuestión y al devolverle el oficio al fiscal Guillermo Apanowicz concluyeron con su trabajo".