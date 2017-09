Capturaron a "La gordy", una mujer vinculada al crimen de un adolescente en Tablada

Tras permanecer prófuga durante 16 meses cayó presa "La gordy", como se reconoce en la zona de "La U" de barrio Tablada a Ida Beatriz R., de 51 años. La mujer fue detenida por efectivos de la División de Contrainteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI) como sospechosa de haber participado en el asesinato de Fabricio Nahuel Fernández, perpetrado el 9 de abril de 2016. El pibe, de 17 años, fue ejecutado con cinco balazos mientras jugaba a las bolitas con un grupo de amigos en la puerta de su casa de Garibaldi al 200. "La gordy" era requerida por la fiscal Marisol Fabbro, quien en esta causa ya imputó a un joven apodado "Peloncho", hijo de la detenida; y a Carolina G., su nuera.

"El día que mataron a mi hijo yo pensé que habían sido dos tipos en moto que vi pasar. Pero los amigos de «Fabri» me contaron que ellos estaban jugando y se acercó al grupo una mujer que bajó de un Renault Sandero en el que iban una tal Carolina G.; «La gordi» Ida, que es la madre de un tal «Peloncho»; y los dos hijitos de esa pareja. Desde un pasillo apareció «Peloncho» y Carolina G. se acercó al grupo y le preguntó a Fabri si él tiraba tiros. Mi hijo le contestó que no. Pero ella le disparó ahí, frente a todos. De ésto me enteré al otro día del asesinato y los denuncié". Así relató en junio pasado a La Capital Jorge Fernández, el papá de "Fabri", los últimos minutos de vida de su hijo. Tras el hecho, y ante el acoso de los allegados a "La gordy" y "Peloncho", la familia Fernández debió mudarse de barrio.

"Después que lo enterramos vinieron por mi casa unos pibes que trabajan para la familia de «Peloncho» vendiendo drogas. Nos quisieron amenazar, pero mi mujer se dio cuenta y llamó a la policía. Los detuvieron y les encontraron muchas armas en un aguantadero", contó Jorge en la entrevista de junio pasado.

Escuela y amigos

Fabricio vivía con sus padres, su abuela y sus dos hermanos en una casa ubicada en Garibaldi al 200. Concurría a la Escuela de Enseñanza Media Nº 435 "Luis María Drago", en Buenos Aires al 5300, y era arquero de la sexta división del Club Sarmiento, en la zona sur de la ciudad.

Sin embargo, como relató su papá, "la semana en que lo mataron iba a debutar en la primera división". Los vecinos de Tablada, la familia y los investigadores que trabajan el caso coinciden en que Fabricio no era el blanco del ataque. Que fue asesinado por error. "Me dicen que lo confundieron con otro y seguro que fue así. El era mi compañero, como son mis otros dos hijos. Pero con él era otra cosa", explicó Jorge.

Mientras la familia Fernández motorizaba la investigación, "La gordy" también dejó la zona de "La U", donde residió históricamente. Su apodo resonó el 23 de agosto pasado cuando efectivos de Inteligencia Criminal Rosario de Prefectura Naval se desplegaron en cuatro puntos de Tablada por orden del juez Federal Carlos Vera Barros.

Los uniformados se concentraron en la zona de Centeno al 200, Patricias Argentinas (prolongación de Colón) al 4000, Ayacucho a la misma altura y estiraron la requisa hasta Chacabuco al 3700. Entonces fueron detenidos dos hombres y dos mujeres. Uno de ellos José Fabián "El rengo" Muñoz, cuya muerte por ahorcamiento en la sede local de Prefectura Naval se conoció la noche del jueves y trascendió ayer en los medios. Otra de las detenidas en el operativo fue la madre de "El rengo", conocida en el barrio como "La mona".

Regente de quioscos

De "La gordy" se dijo que regenteaba junto a su hijo "Peloncho" algunas bocas de expendio de drogas en inmediaciones de Centeno y Ayacucho. Pero después del asesinato de Fabricio Fernández, la mujer dejó de vivir en Tablada y se estableció en Felipe Moré al 2400, en el corazón de villa Banana, donde ayer fue detenida por los agentes de Contrainteligencia de la PDI.

Cuando los prefecturianos realizaron los allanamientos en "La U" de Tablada dejaron trascender que la banda puesta bajo la lupa de la Justicia federal estaba integrada "por mujeres cuyas parejas estaban presas o muertas". Y la pareja de "La gordy" es Juan Marcelo "Moco" Ayala, un hombre con un pesado prontuario que está preso en la cárcel de Piñero y que fue contemporáneo de andanzas del ya fallecido Guillermo Adrián "Torombolo" Pérez. Ella también tiene prontuario abierto, y según confiaron fuentes allegadas a la pesquisa, en esa foja figuran varios hurtos y robos.

La caída del trío comenzó cuando Carolina G., concubina de "Peloncho", fue detenida el 28 de abril pasado en la Maternidad Martin, lugar al que concurrió para realizarse un control ya que estaba embarazada. Un mes más tarde, el 31 de mayo, Gonzalo Gabriel "Peloncho" G. fue capturado en una casa de Grandoli al 3800. La fiscal Marisol Fabbro lo imputó de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego en calidad de coautor y portación ilegítima de arma de fuego de guerra". El juez Juan Andrés Donnola le dictó 60 días de prisión preventiva.Lo mismo ya había ocurrido el mes pasado con la concubina de "Peloncho".

Vecinos del barrio Tablada indicaron que "La gordy" manejaba el Renault Sandero del que Carolina y "Peloncho" descendieron para matar a Fabricio a sangre fría. La mujer será imputada en las próximas días.