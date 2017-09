Asaltan a una pareja de ancianos haciéndose pasar por policías y se llevan 20 mil pesos

Una pareja de ancianos fue despojada de 20 mil pesos en efectivo al ser víctima de un violento robo perpetrado en su propia casa del barrio Hospitales.

La entradera ocurrió esta mañana en una vivienda ubicada en Saavedra entre Presidente Roca y Paraguay.

De acuerdo al relato de Ana, la dueña de casa, dos desconocidos ingresaron a la casa haciéndose pasar por policías y se llevaron dinero en efectivo tras golpear a su marido.

"Me pedían insistentemente joyas y alhajas, pero como no teníamos les dí la plata que encontré para que no le peguen más a mi esposo y se fueron", señaló la víctima.

Según los primeros datos recavados por la Fiscalía, los delincuentes habrían actuado sin armas y escaparon con 20 mil pesos.

Interviene la fiscalía de Flagrancia y de Investigación y Juicio, mientras el gabinete de la Policía de Investigaciones (PDI) trabajó en el lugar para el levantamiento de rastros.