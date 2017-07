Apresaron a una mujer ligada a una banda de escruchantes

Una mujer de 31 años fue detenida ayer tras el allanamiento a un departamento de la zona sur acusada de ser parte de una banda desbaratada en mayo durante 33 allanamientos que hizo la Policía Federal. En el procedimiento, ordenado por la fiscal Gisela Paolicelli, se secuestraron dos pistolas, varios cargadores y proyectiles. En tanto, otras dos personas fueron demoradas y recuperaron la libertad tras ser identificadas.

El operativo fue en un departamento del primer piso del Fonavi de Hipócrates y Sánchez de Thompson donde reside Carlos Jesús "Pelo Duro" F., un líder de la banda que cayó en mayo y que se dedicaba a escruches y entraderas aunque permanece prófugo y ayer, casualmente, le balearon la casa (ver aparte).

Según el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la detenida es María Georgina N., de 31 años y pareja de "Pelo Duro", en cuya vivienda se hallaron una pistola calibre 9 milímetros Hi Power, otra 9 milímetros marca Bersa con la numeración limada, 40 cartuchos y diversos cargadores, picadura y semillas de marihuana, ocho celulares, electrodomésticos y gran cantidad de dinero en efectivo.

En cuanto a los demorados fueron identificados como Maximiliano Daniel B., de 26 años y varios antecedentespenales; y la madre de "Pelo Duro", Mónica Solana H., de 47 años .

Los elementos secuestrados, dijeron las fuentes, además de equipos de sonido, de computación y estéreos robados, fueron reconocidos por los damnificados de hechos delictivos investigados en la causa.

Imputaciones

Ayer mismo María GeorginaN. fue imputatda por tenencia de arma agravada por numeración limada y el juez penal Luis María Caterina le dictó prisión preventiva sin plazo ya que tenía antecedentes por abuso de armas y tenencia ilegal de las mismas.

El 23 de mayo, en un amplio operativo denominado "Los Miserables", unos 150 efectivos allanaron viviendas en los barrios República de la Sexta y Tablada. El objetivo principal era dar con los cabecillas de la banda: "Pelo Duro", "Mojarra" y "Lamparita", quienes no fueron localizados en esa ocasión, aunque terminaron apresadas 13 personas.

Un día después el juez Juan Andrés Donnola, a pedido de la fiscal Gisela Paolicelli, procesó a ocho personas que habían sido detenidas el día anterior por delitos contra la propiedad y las personas, en una audiencia realizada en los Tribunales de Rosario.

Fueron identificados como David Jeremías M., Marcelo Ezequiel G., José María C., Miguel Angel P., Milton Emanuel C., Héctor Anselmo Rubén C., Joan Patricio K. y Viviana Alejandra G.

Otra de las implicadas, Jorgelina Andrea S., no asitió a aquella audiencia por haber dado a luz la noche anterior y cinco de los ocho imputados acordaron medidas alternativas a la pena de prisión efectiva.

Dos de ellos cumplen prisión domiciliaria y los restantes tres quedaron en libertad bajo compromiso de presentarse semanalmente en Tribunales a registrar su firma en una oficina judicial.

secuestro. Las dos poderosas armas incautadas ayer por la Policía Federal.