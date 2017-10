Apresan a siete hombres con armas luego de un tiroteo con un herido

Siete personas fueron perseguidas por la policía y finalmente detenidas con armas en su poder luego de un enfrentamiento a tiros presuntamente ocurridos entre dos bandas durante la tarde del domingo. En el tiroteo previo resultó herido de un balazo en un hombre que según fuentes judiciales y policiales al cierre de esta edición se encontraba fuera de peligro.

La investigación del violento episodio está a cargo del fiscal de Flagrancia José Luis Caterina, quien ayer a la mañana resolvió la liberación de cuatro de los detenidos mientras que los tres restantes, que no tienen antecedentes penales, serán imputados hoy del delito de portación de armas de fuego.

A los tiros

Fuentes judiciales confirmaron que el violento episodio se desencadenó el domingo, pasadas las 18.30, en inmediaciones de Mister Ross al 2600, casi en el cruce con Rodríguez. Allí llegó personal del Comando Radioeléctrico a partir de un llamado que daba cuenta de un tiroteo entre hombres armados.

En ese momento un hombre de 53 años estaba llevando en su auto Fiat Siena a un hermano herido al Hospital Clemente Alvarez. El conductor le dijo a la policía que los agresores iban en un Peugeot 505 y una moto negra tipo enduro. Los uniformados alcanzaron a ver a los ocupantes del auto haciendo tiros al aire y comenzaron a perseguir a los vehículos.

En pasaje Archay al 2900 alcanzaron a los rodados mientras los pretendían introducir en un galpón donde fueron arrestados Ezequiel Daniel C., de 29 años; Alexis O., de 20; Maximiliano O. de 23; Emanuel C., de 23; David C. de 24; Daniel D., de 28 y Miguel G., de 25.

En poder de los sospechosos se secuestraron una pistola FM m95 calibre 9 milímetros con cargador puesto y cartucho intacto, un pistolón y una escopeta con caño recortado que serán peritadas para verificar si son aptas para disparar. También se incautaron teléfonos celulares y los vehículos, un Peugeot 505 y una moto Honda XR150.

Luego de una consulta al fiscal Caterina, realizada el domingo a las 21, los sospechosos pasaron la noche en la comisaría 15ª hasta que el fiscal pudo recibir los resultados de las medidas de prueba que había pedido. Con esa información, ayer a la mañana ordenó que siguieran detenidos David C., Ezequiel C. y Daniel D. a quienes imputará hoy en horario a confirmar de portación de arma de fuego. En tanto, los otros cuatro recuperaron su libertad "al no tener antecedentes y no hallar elementos objetivos en relación al hecho ocurrido", señalaron fuentes judiciales.

Sobre el herido, de 34 años identificado como Gerardo José D., quien "al parecer fue herido por alguno de los detenidos, hay medidas en curso y detalles que se reservan para la audiencia imputativa", añadieron los voceros consultados.

Cuatro de los detenidos fueron liberados ayer y los otros tres serán imputados hoy por

portación de armas