Al menos veinte balazos en un enfrentamiento entre bandas en Empalme Graneros

Una balacera puso en peligro esta tarde a los vecinos de Empalme Graneros, en lo que sería un enfrentamiento entre soldaditos del narcotráfico. Una persona resultó herida y tres sospechosos fueron detenidos por la Policía.

El episodio ocurrió cerca de las 15, en Cullen y La República, a metros de Provincias Unidas y Juan José Paso. Se escucharon al menos veinte disparos, la mayoría dieron contra un portón negro y algunos pegaron en un automóvil que había quedado estacionado a pocos metros. Una persona resultó herida de bala en los glúteos.

Personal policial acudió de inmediato y detuvo a tres sospechosos de participar del enfrentamiento a disparos.

"Ya desde anoche había ruidos, me asomé a la ventana y eran cuatro o cinco, todos con armas", señaló un vecino, quien no pudo identificar a nadie del grupo pero sospecha que se trata de vendedores de droga. "No se puede vivir más acá. ¿Si le pasaba algo a mi nena o a mi mujer qué tengo que hacer?", concluyó.