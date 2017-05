"Ahora resulta que soy pintor y mago", dijo Machuca

Ramón Ezequiel Machuca habló cuatro minutos al final de la audiencia de apelación de ayer aprovechando la ocasión que le brindó el juez Carlos Carbone. "Voy a hacer unos planteos sobre la causa (Diego) Demarre", dijo en el inicio. "En un primer momento se decía a viva voz por todos los medios que yo era el responsable, hasta que después se fue aclarando el panorama. Ahora estoy escuchando otro disparate más: soy pintor y mago, porque supuestamente pinté el auto (desde el cual lo mataron) y lo hice desaparecer, o se lo ordené a un tal Domínguez que no sé quién es, tal vez sea el boxeador", dijo con algo de sorna el hombre que está preso en la cárcel de Coronda.

"Sobre Guille Cantero, que ahora dicen que supuestamente mató a Demarre, y que yo lo encubro a él y a la banda, se está planteando que hay un par de autores más. ¿Cuántos le dispararon? ¿Guille Cantero sólo o recibió muchos disparos? Si lo estoy encubriendo a Guille y a la banda ¿no sé a qué banda?", se explayó Machuca en torno al homicidio del encargado del boliche frente al cual mataron a Claudio "Pájaro" Cantero.

Críticas

Monchi también criticó a la fiscal María Eugenia Iribarren. "Cuando le pregunté a la fiscal en qué se basaba para imputarme no me sabía contestar, no había leído el expediente".

Finalmente, con un papel sobre el escritorio, habló del Código de Etica del Poder Judicial. "Esto lo leí en un artículo que usted (dijo señalando al juez Carlos Carbone) brindó al diario La Capital, en el que dice: «La independencia de un juez es cuando adopta sus decisiones en el ámbito de su conciencia jurídico ética y por lo tanto debe resistir todo tipo de interferencias, como también evitar conductas y actitudes que puedan generar sospechas»".

Y finalmente se despachó contra el juez Juan Carlos Vienna. "El no se basó en nada de ésto. Porque la causa en un primer momento fue por el «Fantasma» Martín Paz y después se derivan todas las otras. El juez Vienna no tuvo independencia de poderes, ni ética. Andaba a con el señor Luis Paz (padre de Martín) a viva voz en Las Vegas. En pocos días vamos a ampliar la denuncia con otras pruebas que hace rato las tenemos y estamos esperando para terminar de concretarla. Gracias por la palabra".