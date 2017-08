A un año del crimen, recordaron a Fabricio Zulatto con una marcha frente a Tribunales

A un año del fallecimiento de Fabricio Zulatto, el muchacho de 21 años hallado en un pozo ciego en Génova al 2100, realizaron una manifestación frente a los Tribunales provinciales.

"Estamos contentos porque nos acompañó un montón de amigos y familiares", dijo María Sol, hermana del muchacho asesinado. En la manifestación de esta noche recordaron a Fabricio una una suelta de globos con su nombre escrito.

María Sol señaló que la intención era "recordarlo y juntar fuerzas para lo que falta y que se viene", además de señalar que la marcha sirve para darse "fuerza uno con otros. Antes de venir recordábamos historias de mi hermano".

"Era muy enérgico, siempre haciendo chistes, riéndose, recordarlo trae un poco de tranquilidad", afirmó María Sol.

Aseguró además que "la Fiscalia siempre nos mantuvo al tanto de la investigación, siempre nos recibieron, pero a nivel judicial todavía no se avanzó mucho: no se celebró la audiencia preliminar, no tenemos fecha de juicio...".

También se refirió a Andrés Soza Bernard, de 31 años, uno de los principales sospechosos del crimen ya que aparece en una filmación estacionando el auto de la víctima. Soza Bernard había sido condenado por matar a su pareja en 2008.

"Queremos creer en la Justicia pero sentimos que ya nos falló. Le robaron la vida a una chica de 16 años y a los pocos años él (Soza Bernard) retomó su vida como si nada dejando atrás un montón de dolor, la familia no pudo sentir que haya habido justicia".