A los golpes redujeron a un ladrón que intentó asaltar a una mujer en un ómnibus

Un hombre de 39 años que amenazó al chofer de un ómnibus del transporte urbano de pasajeros e intentó robarle la cartera a una mujer fue reducido a los golpes por dos presuntos pasajeros. El ladrón intentñó escapar de la undiad rompiendo una ventanilla pero fue apresado por personal del Comando Radioeléctrico.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en la interseccíon de Víctor Cué y avenida Génova, cuando el interno 426 transitaba por la zona. Allí, un hombre que había abordado el coche unas cuadras antes, extrajo un cuchillo de entre sus ropas y, tras amenazaar al chofer, intentó robarle la cartera a una pasajera.

La mujer se resistió y recibió golpes en la cabeza, por lo que debió ser atendida luego por personal de un servicio privado de emeregencias y derivada al Sanatorio Güemes. Mientras tanto, el chofer cerró las puertas y fue allí donde aparentemente dos pasajeros lograron reducirlo.

En ese instante, otro ómnibus que circulaba en sentido contrario se detuvo en el lugar. Desde su interior, una joven filmó las escenas donde dos hombres jóvenes tomaban a los golpes al presunto ladrón.

Las imágenes muestran como uno de los pasajeros se mete en la cintura el arma que llevaba el presunto delincuente. Mientras la joven que filma la escena comenta "no entiendo qué está pasando" y un joven que la acompañaba le dice: "Es el chorro y el otro le sacó el fierro". "Pero qué, lo van a linchar entonces...", dice la chica y de pronto se la escucha gritar "¡no, no, no, lo van a matar!!! al ver cómo uno de los pasajeros golpea al ladrón.

Aparentemente en un descuido, el delincuente intentó rompió una de las ventanillas e intentó arrojarse para huir, ocasión en la que fue detenido y donde se le secuestró un cuchillo que llevaba en su poder.

Intervino la seccional 20ª por razones de jurisdicción y se dio intervención a Fiscalía.