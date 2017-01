Polémica por posibles cambios en leyes clave vía decreto

Legisladores nacionales reclamaron ayer que el Congreso sea espacio de debate de los cambios que el gobierno de Mauricio Macri pretende aplicar en las normas de migraciones, feriados y ART mediante decretos de necesidad y urgencia (DNU).

El diputado nacional por Salta Pablo Kosiner (Justicialista) aseguró que son una "cortina de humo" los cambios que prevé el gobierno para esas leyes mediante decretos de necesidad y urgencia y pidió debatir esos temas en el Congreso.

Kosiner consideró que el uso de decretos es "un elemento distractivo de las problemáticas que hay en la Argentina" y aclaró: "Comparto la idea de debatirlos. Pero debates serios, no cortinas de humo".

No obstante, el diputado nacional del radicalismo Mario Barletta afirmó que "no hay inconvenientes en establecer algunos aspectos" para modificar las leyes de migraciones, del sistema de riesgos del trabajo y del régimen de feriados a través de DNU que Macri firmaría en las próximas horas.

"Si existen aspectos que se pueden modificar por decreto, no hay necesidad de llamar a sesiones extraordinarias", indicó Barletta.

Por su parte, el diputado nacional Néstor Pitrola (FIT) aseguró que el presidente "ha elegido eludir al Congreso" con las reformas a esas leyes "para golpear directamente al movimiento obrero sin abrir el debate".

El legislador por Buenos Aires criticó los planes del gobierno al sostener que "se prepara otro golpe" para los trabajadores y advirtió que, si Macri no decide tratar esos temas en sesiones extraordinarias, "es una confesión de la crisis que tuvo en diciembre" en el Congreso.

"Macri no tiene condiciones políticas para sacar el paquete (de reformas) por el Parlamento", insistió Pitrola.

Asimismo, definió como "un argumento fachistizante (sic)" los motivos que esgrime el Ejecutivo para modificar la ley de migraciones, "que comparten algunas fuerzas políticas como el Frente Renovador (FR) y (el jefe del bloque de senadores nacionales del FpV-PJ, Miguel) Pichetto".

Paralelamente, el senador nacional por Formosa Luis Naidenoff (UCR) dijo que "el ámbito para la modificación" de las leyes de ART, de migraciones y del régimen de feriados "es el Congreso".

Si bien recordó que el decreto de necesidad y urgencia "es una facultad del Poder Ejecutivo, que analizará la oportunidad" de aplicarlo, el senador sostuvo que una modificación del régimen migratorio "es un debate que, necesariamente, tiene que darse en el Congreso".

En ese sentido, el legislador advirtió: "No hay que caer en la trampa de vincular la migración con el delito, porque si no podemos generar estereotipos estigmatizantes que no son buenos". Asimismo, aclaró que "hay que ser estrictos" en los mecanismos de ingreso.