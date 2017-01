"Poder grabar un CD en tu casa es tan importante como la Revolución Rusa"

"Poder grabar un disco y venderlo desde tu casa es tan importante como la Revolución Rusa", no duda en decir Ricardo Tapia, el cantante de La Mississippi. El grupo, uno de los más representativos del blues y el rock argentino, trabaja en un nuevo disco de estudio, "Criollo", que será lanzado en abril próximo y del cual ya se anticiparon tres canciones, entre ellas la que le da título al álbum. El vocalista comparó las posibilidades de grabación, edición y distribución de un disco a nivel individual que dan los cambios tecnológicos con la Revolución Rusa, al considerar que se logró una "descolonización de la música", que antes estaba controlada por las compañías discográficas.

"La posibilidad de un ciudadano de grabar un disco, editarlo y venderlo desde su casa es tan importante para mí como la Revolución Rusa. Está en ese nivel. Ha cambiado el mundo de una manera que los jóvenes no se dan cuenta. Lo negativo es menos importante que lo positivo, porque fue una descolonización de la música, que antes era de las compañías y ahora es de quién la hace", explicó el músico en una entrevista con Télam.

Mientras la banda planea un festejo para el 2018 por sus 30 años de vida —tras un nuevo anticipo de canciones previsto para marzo— dará a conocer este nuevo disco que servirá de excusa para volver a recorrer el país.

En una extensa charla, Tapia habló sobre el proceso de producción del nuevo álbum y analizó distintos aspectos relacionados con los nuevos modos de producir música y sus consecuencias. "«Criollo» es un disco que se fue armando en las giras", contó. "Nosotros usamos mucho las pruebas de sonido para componer porque la sala de ensayo, después de 30 años de tocar, no me genera nada, es un depósito de gente con equipos. Me divierte más hacer las pruebas de sonido y tomar tiempo para hacer cosas y sacar ideas. Y las letras me gusta escribirlas en las combis. Me gusta escribir en movimiento. Así se fue haciendo el disco. Ya hay algunas canciones colgadas, entre ellas «Criollo», que yo digo que es una mezcla de Argentino Luna y Johnny Cash, porque a mí me gusta escribir como hablo, no me gusta cantar «oye, nena». En «Criollo» hablo un poco de eso, de estar pegado al camino y escuchar lo que la gente dice", explicó.

El último CD de estudio de La Mississippi fue "Inoxidables" (2015), un álbum de versiones compuesto por trece canciones emblemáticas del rock argentino, como "Post Crucifixión" (Pescado Rabioso), "No tan distintos" (Sumo), "Masacre en el puticlub" (Los Redondos), "Azúcar amarga" (Vox Dei) y "Pato trabaja en una carnicería" (Moris). Sin embargo, Tapia dijo que no hay influencias puntuales de este disco en "Criollo". "Trabajamos sobre una estructura que ya veníamos aplicando, pero es cierto que a nivel técnico «Inoxidables» nos abrió el panorama y algunas de esas cosas las volvimos a aplicar en este disco. Experimentamos en lo sonoro, no en lo estilístico", aclaró.

Para el cantante, los cambios que se dieron en los últimos años en las formas de producir y consumir música fueron revolucionarios. "Antes hacer un disco era como ingresar a la primera de River", afirmó. "Antes un ciudadano común no podía hacer un disco. Tenías que conocer a alguien, pasar por un montón de etapas en las que no tenías ningún control. Ahora todos pueden grabar y editar desde su casa. Es fabuloso. Fue una descolonización de la música. Antes la música era de las compañías y ahora es de quién la hace. El poder y los plazos que se ponen los jóvenes son diferentes", señaló.

Así y todo, Tapia reconoce que esta "revolución" también conlleva aspectos negativos: "Es la caja de Pandora, que se abrió y ya no se puede cerrar. Hay un hipertiroidismo cultural porque todos quieren hacer todo. Como que todos quieren pasar por el agujero de la misma aguja y no se puede. Hay que entender también que hay una selección natural. A veces, hay un aburrimiento que no permite discernir", analizó.

Según el líder de La Mississippi, esto no afectaría a la creación artística. "La música son doce notas. Mozart, Beethoven y vos usan las mismas notas, las misma alturas. La música no tiene problemas, el problema es la aproximación a la música", observó. "Nosotros tratamos de privilegiar el sonido real y lo que el músico sabe tocar. Que se escuche lo mismo que suena cuando enchufás el instrumento. A veces una mala decisión arruina un disco. Hay un viejo dicho que sostiene que una gota de orina en un tonel de vino, es un tonel de orina. Hay que tomar la decisión correcta en cada disco", aseguró.

