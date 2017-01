Pocas pistas respecto de un asesinato de tintes mafiosos

El viernes pasado a las 17 Damián Sergio Tersano firmó en la cárcel la notificación para acceder a la libertad asistida. Un minuto más tarde salió de la cárcel de Piñero hacia la casa de su concubina y tutora, en el barrio Cacique Pedro Martínez. Pero 24 horas más tarde el "Francés", como lo conocían, fue asesinado en un crimen de tinte mafioso. Fue el sábado por la tarde cuando llegaba al pasaje 1862 al 4300 en un VW Voyage gris, que hacía las veces de remís según declaró la mujer, y fue abordado por un pistolero que le disparó cuando bajaba del vehículo.

Tersano recibió balazos en el cráneo, la región costal derecha, un muslo y el glúteo. Cayó muerto sobre la vereda. Tenía 27 años y un pequeño hijo. Su compañera alcanzó a bajar del auto con el bebé en brazos y se refugió en su casa. El conductor del vehículo, quien también resultó baleado, alcanzó a poner primera y circuló unos 50 metros hasta que su auto cayó en una zanja en la esquina.

Sin palabras

Tres días después del asesinato sobre calle 1862 (Helen Brooke, según el mapa online del municipio) al 4300 los vecinos seguían conmocionados y enojados con la prensa. "Ustedes pusieron la foto el pibe reventado en el pavimento. La mujer abrió el celular y se encontró con esa foto. Ningún vecino va a hablar con ustedes, así que váyanse del barrio", gritó, mientras paseaba nerviosamente el carrito de su bebé, una vecina al parecer enojada con los medios en general, teniendo en cuenta que este diario no publicó fotos al dar a conocer la noticia.

Y así fue: más allá de una doña que alcanzó a contar que la pareja del Francés no estaba en la casa y que el joven, que supo patear las calles de Tablada, no era del barrio, ningún vecino aportó dato alguno. Pero no sólo a los medios; según fuentes allegadas a la causa en manos del fiscal de Homicidios Florentino Malaponte, éste tampoco tuvo mejor suerte cuando la tarde del sábado llegó a la escena del crimen. "Nadie abrió la boca", explicó el vocero consultado.

Años atrás

Las últimas referencias en las crónicas policiales que se tenían de Tersano datan de 2007. En octubre de ese año cayó primero por un robo a un adolescente en Avellaneda y Vélez Sársfield y luego por portación ilegal de un revólver calibre 32 en inmediaciones de Colón y Centeno.

Previo a esto su nombre fue mencionado, cuando tenía 15 años, en la investigación del asesinato de Alberto "Beto" Acuña el 6 de enero de 2005 en Santa Rosa de Lima y Pavón. Según las crónicas de entonces el Francés fue demorado junto a otro incipiente peso pesado de esos tiempos: Milton Damario, hoy detenido como presunto homicida de Claudio "Pájaro" Cantero. Como ambos tenían 15 años recuperaron la libertad ya que por su edad no eran punibles. Ese asesinato la policía se lo endilgó a la banda del ya fallecido Guillermo "Torombolo" Pérez, por entonces sindicado como un hampón de peso en la zona.

Según recordaron fuentes consultadas, el Francés Tersano vivió toda su vida en inmediaciones de Lamadrid y Pavón, en barrio La Bajada. Estaba detenido en la cárcel de Piñero condenado a cinco años de prisión por robo calificado por el uso de arma y agravado por la participación de un menor.

La pena vencía el 5 de agosto de 2018 y desde el pasado 5 de septiembre tenía salidas transitorias. Estaba bajo la tutela de su concubina y tenía domicilio fijado sobre calle 1862 a metros de donde fue asesinado, en jurisdicción de la comisaría 19ª.

Su asesinato también repercutió en los monoblocks del Patio de Mercado, en Sánchez de Thompson al 200 bis, donde se indicó que Tersano "era un fiel soldado" de uno de los pesos pesados de la zona.

Pocos datos

Fuentes judiciales indicaron que la concubina del Francés dio poco material para encaminar la investigación. Explicó que Alan José G., de 21 años, era "un remisero que llamaron y que los condujo de onda hasta la puerta del domicilio" donde ocurrió el crimen. Este joven recibió heridas en la región lumbar, abdomen y ambos muslos, y quedó internado en el Hospital de Emergencia Clemente Alvarez donde fue operado.

Ayer en la vivienda del muchacho, en inmediaciones de Lamadrid al 3900, nadie respondió al llamado de un cronista de este diario pero fuentes consultadas contaron que permanecía en estado reservado. El auto que conducía, un Volkswagen Voyage gris, estaba registrado a nombre de su esposa.