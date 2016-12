Piqué le dio el sí a Shakira y celebrará la Navidad con la familia en Colombia

Shakira logró lo imposible. La cantante convenció a su pareja, el defensor del Barcelona Gerard Piqué, para pasar las fiestas en Colombia. Por primera vez en los seis años que llevan de relación, el futbolista le dale el sí a la madre de sus dos hijos, Milán y Sasha, y celebrará la Navidad en Barranquilla, la ciudad natal de la cantante.





La idea es que la familia visite los lugares que marcaron la infancia y adolescencia de la artista. De alguna manera se hace realidad lo que Shakira canta en el tema "La bicicleta" de Carlos Vives: "Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona, después no querrá irse pa' Barcelona".

Hace unos meses, en una entrevista para el programa "Fora de serie" de TV3, Piqué reconoció que jamás había estado en Colombia y que era algo que tenía pendiente. “Ya hace seis años y todavía no he ido a Barranquilla. No he viajado nunca a Colombia y ya toca”, confesó.