Pinola: "Quiero dar la sorpresa de volver a jugar lo antes posible"

"Estoy feliz porque trabajé duro para llegar a la par del grupo en lo físico, llegué bien y por ser el primer día estoy re contento"

El lateral trabajó completamente a la par del grupo en los ejercicios físicos y de coordinación tras aproximadamente siete meses de inactividad por una fractura de tibia ante Atlético Nacional de Medellín, por Copa Libertadores. En dos semanas volverá a hacerse estudios médicos y sabrá si se puede acoplar de forma normal a los movimientos con pelota.

"Ojalá pueda volver para la segunda fecha como hablé con Montero, hoy gracias a Dios hoy di el primer paso hacia mi vuelta pero no soy tonto y no voy a apresurarme más de la cuenta".

Pinola contó que nunca dejó de entrenarse. El sacrificio dio sus frutos. "Estoy feliz porque trabajé duro para llegar a la par del grupo en lo físico, llegué bien y por ser el primer día estoy re contento", dijo el zaguero y aclaró: "Ahora con pelota y ejercicios de contacto iremos progresivamente, está hablado con el cuerpo técnico".

No tiene paciencia pero tampoco quiere ponerse plazos para el regreso a la competencia oficial. "Lo importante es que yo me sienta bien y haré el máximo esfuerzo para dar una sorpresa a todos de volver lo antes posible", aseguró y agregó: "Ojalá pueda volver para la segunda fecha como hablé con Montero, hoy gracias a Dios hoy di el primer paso hacia mi vuelta pero no soy tonto y no voy a apresurarme más de la cuenta".

Con respecto a cómo se produjo la lesión, aclaró: "Fue un choque de práctica normal con mala fortuna para mí, me dolió mucho que hayan culpado a Menosse porque no tuvo nada que ver y fue el primero en sentirse mal". Y contó: "No fue en un picadito sino en un ejercicio de posesión, me quedó la pierna clavada en el suelo cuando quise sacarle la pelota".

Pinola admitió que le resultó difícil estar sin jugar siete meses. "Soy fuerte de la cabeza pero fue durísimo porque el tiempo no pasaba y creía que estaba estancado todo el tiempo, me la comí yo sólo y la gente cercana sabe lo que luché", confesó, y señaló: "No se lo deseo a nadie pero ya está, año nuevo y vida nueva, estoy con mucha confianza y feliz de estar junto a mis compañeros en el entrenamiento, es otra cosa".

En ese sentido, en declaraciones a LT3 reveló la charla que tuvo con Montero mientras estuvo en Uruguay. "Queremos continuar por el camino que comenzó Coudet, creo que es un técnico ambicioso y todos estamos en la misma línea", manifestó el defensor y reflexionó: "El mejor Central que se vio es cuando el equipo presionaba bien arriba y los centrales estaban bien paraditos en mitad de cancha".

También dio su opinión sobre el nuevo DT de Central. "Montero para mí es palabra mayor, viene con ideas europeas y sin dudas que a medida que nos vayamos conociendo trataré de sacar sus secretos para poder seguir aprendiendo a mis 33 años", explicó.



"El objetivo de este semestre es sumar puntos y el clásico como siempre, y si de yapa llega alguna clasificación a alguna copa buenísimo", admitió Pinola y sostuvo: "No me arrepiento de haber venido a Central porque acá encontré un grupo hermoso que me hizo llegar a la selección después de 10 años".

No ocultó la emoción que sintió ante las expresiones de aliento de los hinchas canallas. "Siempre voy a estar agradecido a Central y eso quedó demostrado cuando en diciembre de 2015 rechacé una oferta para quedarme porque creía que era lo correcto", dijo.

Por último fue consultado sobre la carta de Ciro, el nene de seis años que para Navidad estaba dispuesto a dejar de lado juguetes por su regreso a la competencia y respondió: "No encuentro palabras para explicar lo que sentí, me llena de orgullo y siempre estaré agradecido a esas cosas".