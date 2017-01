Pinola piensa en volver a ponerse la camiseta de Central pero no se quiere "apurar"

"Voy a ir viendo. No me quiero apurar". Así respondió el defensor Javier Pinola ante la consulta sobre si estará en condiciones de reaparecer con la camiseta de Central cuando se reanude el torneo.

De esa manera el experimentado zaguero espera con calma su vuelta a las canchas tras más de medio año de inactividad por la fractura de tibia derecha que sufrió en mayo en el duelo de ida ante Nacional de Medellín por los cuartos de final de la Copa Libertadores , y la fisura cerca de la lesión que había tenido ante el elenco colombiano en el Gigante de Arroyito que padeció en octubre.

"Gracias a Dios me siento muchísimo mejor. Las cosas mejoraron un 100 por ciento. Cada vez tengo más confianza y me siento mejor. Y eso es importantísimo", manifestó Pinola.

Ante la posibilidad de que reaparezca en la 15ª fecha del torneo ante Godoy Cruz, señaló que "voy a ir viéndolo. A medida que me sienta bien vamos a ir hablando el tema. No me quiero apurar. Lo decidirán el cuerpo médico y el cuerpo técnico".

E inmediatamente agregó: "Lógicamente que uno desea jugar. Uno quiere estar desde el primer momento. Si fuera por mí ya hubiera querido entrenar todo lo que es con contacto físico, pero no lo hago por precaución. Hoy por hoy pienso en volver a entrenar a la par del equipo y en volver a jugar. Eso es lo primordial".

El defensor también contó cómo fueron los meses que debió permanecer alejado de las canchas por las lesiones. Y en ese sentido agradeció el poyo que recibió. "El agradecimiento y apoyo que recibí en este tiempo de mi lesión es muy difícil de devolverlo. Que gente haga cosas por mi me emociona mucho, y esas cosas uno nunca las va a terminar de agradecer", aseguró.