Pinola: "Hoy sólo pienso en jugar, si después me vuelven a convocar a la selección sería espectacular"

El defensor de Rosario Central Javier Pinola admitió que quiere estar jugando nuevamente en la primera canalla "lo más pronto posible" y destacó que el lunes evaluará junto al cuerpo médico si está en condiciones de sumar se de manera más intensa y profunda a los entrenamientos. "Hoy sólo pienso en volver a jugar, si después se da la posibilidad de que me vuelvan a convocar sería espectacular".

Pinola fue consultado esta tarde sobre cuando iba a ser su regreso y si se había puesto plazos para ello y al respecto señaló que "ojalá lo más pronto posible. Hoy fue el primer día en que me pude incorporar a algunos trabajos de posesión y de reducido con finalización. Entré como comodín para tratar de evitar cualquier contacto físico. Esperaremos al lunes para realizarme algunas placas y ahí decidiré junto al cuerpo médico si estoy apto para entrenar completamente o no. Físicamente me siento muy bien, estoy haciendo todos los trabajos, me tengo confianza y muchas ganas de volver a jugar".

"Cuando me lesioné estaba en una linda etapa con Central, jugando la fase final de la Libertadores, muy bien considerado por el cuerpo técnico de la selección, con chances de haber ido a la Copa América. Pero bueno, las cosas pasan".

El miércoles 11 de mayo del año pasado, Pinola sufrió la fractura del fémur de la pierna derecha al recibir un duro golpe de Felipe Aguilar, jugador de Atlético Nacional de Medellín, que lo terminó sacando de la cancha. Era el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Acerca de cómo había ido elaborando todo el proceso posterior a la lesión, el defensor destacó que "fue muy complicado. Justo en este momento en que uno volvía a tener revancha después de cómo había vuelto de Alemania. Estaba en una linda etapa con Central, jugando la fase final de la Libertadores, muy bien considerado por el cuerpo técnico de la selección, con chances de haber ido a la Copa América. Pero bueno, las cosas pasan, traté de asimilarlo de la mejor manera posible pero se hizo complicado. Ya pasaron ocho meses de la lesión así que imaginénse el tiempo que tuve para pensar"

Sobre cómo vivieron la etapa de Coudet dijo que y de si eran de lo que generaron en ese momento del fútbol argentino, Pinola indicó que "eso demostraba cómo estaba el grupo, cómo se entrenaba y la alegría que había para jugar. Hace dos días veía la repetición del partido contra Gremio y nos planteábamos lo que hacíamos, la intensidad con la que jugábamos y cómo y por momentos asfixiábamos al rival".

"Nos encanta recordar eso pero también nos planteamos lo rápido que pasó. Nosotros entrábamos a la cancha y nos transformábamos. Había momentos en los que por ahí te sentías invencible. Nuestra presión era constante y para los rivales era incomodísimo. Esa es la forma en la que más nos gusta jugar", recordó el marcador.



En cuanto a si con Paolo Montero podían seguir por el mismo camino que habían seguido en la era Coudet, el defensor explicó que "esa es la idea, al menos es lo que hablamos en estas dos semanas, que es presionar bien arriba y también tener opciones dependiendo de cómo se dé el juego. Por ahí no se puede estar presionando todo el tiempo pero eso se verá a medida que juguemos más amistosos y hagamos más entrenamientos de fútbol. Obviamente que quiere que juguemos con orden en defensa para que no nos agarren mal parados y lo primordial es que juguemos bien adelantados".

Al ser consultado por ESPN sobre si algún integrante del cuerpo técnico del seleccionado argentino que dirige Edgardo Bauza lo había llamado últimamente para conocer detalles de su recuperación, Pinola aclaró que "nadie me llamó y es lógico porque nadie exige que me tengan que llamar porque estaba lesionado. Una vez que vuelva a jugar, si se da la posibilidad sería espectacular, pero hoy lo único que pienso es integrarme completamente al grupo, en los trabajos que se están haciendo y en volver a jugar. Todo lo que venga después, bienvenido sea".