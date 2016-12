Pico Mónaco negó a una mujer, ella se vengó y quedó expuesto a los ojos de Pampita

Pico Mónaco había desmentido la relación con la mediática a través de la red social Twitter, y aseguró no conocerla. Pero parece que en realidad sí la conocía. Y anoche Pico habría cometido el error de escribirle a Pau Linda".

"Te van a preguntar (sobre el romance), porque los medios levantan. Son malos. Cuidado que te van a seguir preguntando, los conozco", le dice Mónaco, en un claro intento de que no se filtre más información de su pasado affaire. La producción de Los ángeles de la mañana aseguró que Mónaco les "suplicó" que no hablen más del tema porque la está "pasando mal".

A Pau Linda le molestó el mensaje de desmentida de Mónaco en la red social. Y entonces, como venganza, filtró los chats que tuvo con el deportista. Lo primero que se ve en la charla es que ambos se ponen de acuerdo para borrar los tweets que hacen alusión a la cuestión. "Yo no dije nada. Es más, dije que hace mil fue y que ahora se te ve enamorado", le aclara Paula, en el inicio de una conversación que se extenderá por más de dos horas.

Embed

"Porfa, si te siguen preguntando por mí, no digas más nada. Paz. Borrá el chat este también. Por si dicen alguna boludez, te pinchan", le pide el tenista a Pau Linda. Y agrega: "Pacto de honor. No se habla más. Mañana te van a intentar ubicar de todos lados, son así, lamentablemente. La gente de prensa es mala. Hay que entenderlo. Quieren hacer quedar mal a todos. Y yo había dicho que no estuve con nadie".