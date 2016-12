Peter Alfonso limó asperezas con Polino y selló la reconciliación con un tremendo beso en la boca

Si bien los chispazos entre Marcelo Polino y Pedro Alfonso se dieron durante todo el año, anoche, los muchachos limaron asperezas en la final del Bailando.

Fue luego de la primera coreografía de Peter y Flor Vigna, en la que estuvo incluida la mujer del participante, Paula Chaves, con quien Pedro repitió el momento en que le cantó a la modelo un tema de Ricardo Montaner y terminaron en un tremendo beso

Luego de que Pedro besara a su pareja, el papá de Olivia corrió hasta la mesa examinadora y le partió la boca de un beso a Marcelo Polino.

"Lo que quiero decirle es que por ahí Polino fue la persona que más me hizo sufrir pero el otro día y el beso tenía que ver con la reconciliación porque sus palabras y las de todos el jurado fueron muy importantes para mí. Me salvaste la noche, realmente. Más allá de los nervios, te he insultado por lo bajo muchas veces. Pero ahora te quiero agradecer. Sé que sos una gran persona, todos hablan muy bien de vos. El beso fue con mucho respeto", dijo Alfonso, ante la aceptación de Polino.

