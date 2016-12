Películas para pasar el verano

Vuelve Vuelve Apantallate, el ciclo de cine a cielo abierto en la terraza de Plataforma Lavardén, organizado por el cine El Cairo. Será durante los miércoles de enero y febrero. Pero además el cine público prepara una programación especial para su web (www.elcairocinepublico.gob.ar) con nuevas películas y estrenos de producciones para ver on line, sin suscripción y de manera gratuita (ver aparte).

La experiencia en la terrraza de Lavardén retoma el ciclo realizado en años anteriores pero esta vez se extenderá durante enero y febrero tras el anuncio de reformas en el cine que llevarán a que permanezca cerrada la sala durante esos dos meses. Es que está previsto instalar un nuevo equipo de climatización de última generación, entre otros acondicionamientos.

La Lavardén nació como un hotel, pero a lo largo de sus 90 años sus espacios y usos, así como las actividades que la apropiaron, cambiaron. "Este ciclo se inspira en ellos; universos artísticos, aristocráticos y sociales que se emparientan con los que han habitado y habitan el histórico palacio que hoy conforma la Plataforma Lavardén. Se trata de un compilado de películas nuevas o nuevos clásicos, de autores reconocidos. Películas que invitan a ser vistas en un ámbito fuera de lo común o a ser re-vistas", indican desde el cine.

La programación prevista empezará el primer miércoles de enero, el 4, a las 21, con La grande bellezza, de Paolo Sorrentino. En Roma, durante el verano, nobles decadentes, arribistas, políticos, criminales de alto vuelo, periodistas, actores, prelados, artistas e intelectuales tejen una trama de relaciones inconsistentes que se desarrollan en fastuosos palacios y villas. Elenco: Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli, Serena Grandi y Galatea Ranzi.

El miércoles 11, siempre a las 21, llegará Jersey Boys, dirigida por Clint Eastwood. El filme, estrenado en 2014, es una adaptación del musical homónimo que narra la historia de cuatro jóvenes de Nueva Jersey que iban por mal camino hasta que se unieron para crear el icónico grupo de rock The Four Seasons, dirigido por Frankie Valli. Actúan: John Lloyd Young, Vincent Piazza, Erich Bergen, Michael Lomenda y Christopher Walken.

Birdman (o la inesperada virtud de la ignorancia), de Alejandro González Iñárritu, se podrá ver el miércoles 18. Después de hacerse famoso interpretando en el cine a un célebre superhéroe, Riggan Thomson trata de darle un nuevo rumbo a su vida, luchando contra su ego, recuperando a su familia y preparándose para el estreno de una obra teatral en Broadway que le reafirme en su prestigio profesional como actor. Michael Keaton, Emma Stone, Edward Norton, Zach Galifianakis y Naomi Watts componen el elenco.

El último miércoles de enero, el 25, será el turno de Medianoche en París, de Woody Allen. Un escritor norteamericano algo bohemio llega con su prometida y los padres de ésta a París. Mientras vaga por las calles soñando con los felices años 20, cae bajo una especie de hechizo que hace que, a medianoche, en algún lugar del Barrio Latino, se vea transportado a otro universo donde va a conocer a personajes que jamás hubiese imaginado que llegaría a conocer. Actúan Owen Wilson, Marion Cotillard, Rachel McAdams,Corey Stoll y Kurt Fuller.





La grilla de febrero

El ciclo en la terraza de Plataforma Lavardén continuará el miércoles 1º de febrero, a las 21, con El gran pez, de Tim Burton. En la película William Bloom no tiene muy buena relación con su padre, pero al enterarse de que padece una enfermedad terminal decide estar a su lado en sus últimos momentos. Una vez más, William se verá obligado a escucharlo mientras cuenta las interminables historias de su juventud, aunque para ello tendrá que separar claramente realidad y fantasía. Elenco: Ewan McGregor, Albert Finney, Billy Crudup, Jessica Lange y Helena Bonham Carter.

El miércoles 8 llegará Pina, el homenaje de Wim Wenders a la bailarina y coreógrafa alemana Pina Bausch, maestra de la danza, en un documental que recoge principalmente los testimonios de sus colaboradores. El filme, escrito, producido y dirigido por Wim Wenders y realizado en 2011, se estrenó en el marco de la edición 61ª del Festival Internacional de Cine de Berlín, en la sección fuera de competencia.

A mediados de febrero, el 15, llegará El lado luminoso de la vida, filme de David O. Russell. Tras pasar ocho meses en un centro de salud mental por agredir al amante de su mujer, Pat regresa a la casa de sus padres. Aunque está decidido a hacer todo lo posible para recuperar a su ex, la situación cambia cuando conoce a Tiffany, una chica con problemas y mala reputación. Elenco: Bradley Cooper, Jennifer Lawrence y Robert De Niro. Por su actuación, Lawrence ganó un Oscar como mejor actriz.

Dr. Parnassus, de Terry Gilliam, se verá el miércoles 22 de febrero. Con una extraordinaria habilidad para guiar la imaginación de los demás, el doctor Parnassus oculta un oscuro secreto. Siglos atrás hizo un trato con el diablo para ganar inmortalidad, a cambio de entregarle a cualquier hijo que tuviese al cumplir los 16 años. Ahora, deambulando con su humilde teatro ambulante y con una hija a punto de llegar a esa edad, Parnassus está decidido a cambiar el trato. El filme fue dirigido por Terry Gilliam y actuaron Heath Ledger, Tom Waits, Colin Farrell, Jude Law y Johnny Depp.

Durante la presentación oficial del ciclo, el secretario de Industrias Culturales del Ministerio de Innovación y Cultura de Santa Fe, Pedro Cantini, destacó la labor llevada adelante desde el cine público.

"Desde su reapertura hace siete años como espacio público, el cine El Cairo recibió más de trescientos mil espectadores", señaló tras puntualizar que se programaron dos mil títulos, de los cuales ochocientos se proyectaron de manera gratuita. Otro dato más que interesante es que de los filmes proyectados, ciento treinta fueron de realizadores santafesinos.

Online

Además del ciclo Apantallate, que se desarrollará en la terraza de la Plataforma Lavardén los miércoles de enero y febrero a las 21, en la página web del cine El Cairo (www.elcairocinepublico.gob.ar) podrán verse sin suscripción previa y en forma gratuita los siguientes filmes:

Nacionales: La mujer de los perros, de Laura Citarella; Una novia de Shangai, de Mauro Andrizzi; Balnearios, de Mariano Llinás; El escarabajo de Oro, de Alejo Moguilansky, y Viola, de Matías Piñeiro.

Internacionales: Submarine, de Richard Ayoade; Sister, de Ursula Meier; See you next tuesday, de Drew Tobia; Bloody daughter, de Stephanie Argerich; Kill list, de Ben Wheatley; Sightseers Ben Wheatley; For Hellen, de So Yong Kim; Golliat y Kid thing, de David Zellner; Vientos de agosto, de Gabriel Mascaro, y Everyone's going to die, de Jones.