Paul McCartney cantó "Helter Skelter" en la fiesta de año nuevo de un magnate ruso

A los pocos minutos de la llegada del 2017, los asistentes de una fiesta privada se llevaron una gran sorpresa cuando en el escenario donde se estaba presentando The Killers, apareció el exBeatle Paul McCartney, que se unió a la banda para entonar "Helter Skelter".

La escena se dio en una fiesta privada de Año Nuevo en St. Barts, organizada por el millonario ruso, Roman Abramovich.

En el video compartido en la cuenta oficial de la banda originaria de Las Vegas, bajo el título "So Far So Good", se observa a McCartney acompañado al vocalista Brandon Flowers para entonar una parte del famoso tema del "White Album".

Después de unos segundos, McCartney regresó al público y los integrantes de The Killers continuaron con su presentación.

Esta no es la primera vez que la agrupación hace un cover del éxito de la banda británica, en 2007 cerraron uno de sus conciertos en Australia con esta canción, aunque sin lugar a dudas la presencia de McCartney lo hace mucho mejor.

Durante la fiesta del millonario no solo se presentó The Killers, también hubo pequeñas presentaciones de parte de los Rolling Stone y de Guns N' Roses.