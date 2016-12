Patti Smith explicó por qué se quedó en blanco en el Nobel

Patti Smith habló ayer sobre su aparición en la ceremonia de los Premios Nobel, donde realizó una accidentada interpretación de "A Hard Rain's A-Gonna Fall", canción del galardonado Bob Dylan, ausente con aviso para recibir su distinción en el rubro Literatura. Literalmente, la cantautora se quedó en blanco. Sin embargo, su sinceridad y emoción, casi hasta las lágrimas, le valieron el aplauso del público del Concert Hall.

La rockera estadounidense era la encargada del homenaje interpretando una de las canciones del bardo de Minnesota junto a la Orquesta Filarmónica Real de Estocolmo, pero cuando comenzó a cantar, las palabras no le salían. "Sonaron los primeros acordes de la canción y me escuché a mí misma cantar. El primer verso fue aceptable, un poco tembloroso, pero estaba convencida de que me centraría", contó la cantautora conocida como la "madrina del punk" a la revista The New Yorker.

"Sin embargo, me invadió una plétora de emociones, una avalancha de tal intensidad que fui incapaz de negociar con ellas", añadió Smith.

La artista, consciente de que todos los focos estaban sobre ella, fue incapaz de continuar. "No había olvidado las palabras, que ya eran parte de mí. Simplemente, era incapaz de pronunciarlas". Visiblemente emocionada, la cantante se disculpó, el público aplaudió y la canción comenzó a sonar de nuevo. Esta vez, sí logró interpretarla.

"Cuando volví a tomar asiento, sentí la humillante picadura del fracaso, pero también la extraña consciencia de que, de algún modo, había entrado en el mundo de la letra de la canción y lo había vivido plenamente", añadió Smith, que el 30 de diciembre cumplirá 70 años.

A la mañana siguiente, Smith cuenta que recibió el calor de muchos científicos de los Nobel. "Me dijeron que hice un buen trabajo. "Ojalá hubiera sido mejor", respondí. "No, no, contestaron, ninguno queríamos eso. Para nosotros, tu actuación fue una metáfora de nuestra propia lucha".

Bob Dylan se convirtió en el primer cantante distinguido con el galardón más importante de las letras por "crear nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición musical estadounidense". Está previsto que la cantante viaje en abril a Estocolmo, donde ofrecerá dos conciertos y pronunciará el tradicional discurso de los homenajeados con el Nobel.