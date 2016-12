"Panadero" Ochoa sigue preso hasta el juicio por el homicidio de "Pimpi"

Tras casi tres años y medio preso, el ex jefe de la barra de Newell's Old Boys, Diego "Panadero" Ochoa, seguirá detenido hasta el juicio al que llegará acusado de instigar el crimen de su antecesor, Roberto "Pimpi" Caminos. La camarista Carina Lurati confirmó la prórroga extraordinaria de la prisión preventiva que vence el 17 de enero. Y la fiscalía pidió que siga preso hasta que termine el juicio a realizarse, según se supo ayer, entre el 12 y el 28 de febrero.

Ochoa quedó preso en agosto de 2013 imputado de haber instigado el crimen de Pimpi, en marzo de 2010. También fue acusado de ordenar dos atentados contra Maximiliano "Quemadito" Rodríguez, el segundo letal en febrero de 2013; pero su situación procesal por estos hechos aún debe ser resuelta en un juzgado de Instrucción luego de que la Cámara Penal lo sobreseyera y luego revocara su sobreseimiento.

Ayer se hizo la audiencia de apelación de la prórroga extraordinaria dictada en marzo pasado. El abogado de Ochoa, Ignacio Carbone, dijo que esa resolución violó la normativa que indica que la prisión preventiva cesa a los dos años y si bien contempla una prórroga por un año más, ésta cesará automáticamente en forma definitiva. Afirmó que no hay motivo para mantener preso a su cliente y reclamó su inmediata liberación.

Carbone criticó que Ochoa lleve más de tres años sometido a proceso, lo que implica no respetar el plazo razonable. Y agregó que los cinco meses de prórroga extra eran para la realización de un juicio para el que aún no se había fijado fecha.

Sin embargo, luego de la exposición de la defensa, la fiscal de Cámara María Eugenia Iribarren afirmó que el juicio ya tiene fecha y se realizará entre el 12 y el 28 de febrero de 2017. Asimismo, sostuvo que la resolución que extendió el plazo de prisión preventiva estuvo bien argumentada, dada la complejidad de las causas en las que está implicado.

Si bien Carbone dijo que la causa por el crimen de Pimpi no es compleja, la fiscal recordó que está relacionada con otras que se le siguen en el juzgado de Instrucción donde aún no se ha dictado resolución, en alusión al crimen de Rodríguez. Iribarren insistió en que "no puede negarse la complejidad" de esas causas y sostuvo que la intervención de Ochoa fue compleja porque hubo que determinar que éste estaba detrás de los crímenes y para eso hubo que establecer cómo operaba una barra brava como organización criminal.

La fiscal también objetó al defensor en cuanto a que la libertad debe ser automática luego de cumplidos los plazos, ya que deben analizarse elementos de la causa. Por ello adelantó que pedirá extender la prórroga hasta la finalización del juicio oral, solicitud que fue ingresada ayer.

Sobre el final de la audiencia, Ochoa pidió la palabra. Dijo que siempre estuvo a derecho, que la fiscalía le había ofrecido un juicio abreviado que no aceptó. En ese sentido, se preguntó quién respetaba sus derechos, habida cuenta de que sigue pasando el tiempo y no hay resolución.

Finalmente, Lurati confirmó la extensión de la prisión preventiva.