Pampita recordó a Blanca: "Creo mucho en Dios, mis hijos son el motor de mi vida"

Carolina " Pampita " Ardohain pasa sus días en Punta del Este , donde combina trabajo con vacaciones. En una entrevista recordó a su hija Blanca y habló de su relación con Juan "Pico" Mónaco.

"No hablo de eso públicamente, trato de guardarlo para mis íntimos", dijo Pampita a la revista Viva sobre si soñaba con su hija,

"Tengo tres hijos más que criar, así que tengo un motivo hermoso para levantarme cada día y para disfrutar. Mis hijos son el motor de mi vida. Tengo la obligación de ser feliz, que me vean así y darle alegría al hogar. Creo mucho en Dios y eso siempre fue una herramienta y una ayuda. Hablo de tener presente la protección de Dios y los designios de Dios. Nunca quise ser un referente. Cada uno vive el dolor como puede y todos los sobrellevamos a nuestro modo", aseguró.

Y se refirió acerca de cómo sobrellevó la separación de Benjamín Vicuña y cómo se lo transmitió a sus hijos. "Nunca me vieron llorar. Trato de que vean alegría siempre. Yo soy alegre, no es algo impostado. Tengo mil amigas separadas, que les pasó lo mismo que a mí".

"Todo pasa y todas las cosas se sanan. Yo no me quiero quedar con ningún tipo de mochila. Con Benjamín nos llevamos lo mejor que podemos y tenemos una relación de respeto y de cariño. Tenemos hijos rechiquitos, así que vamos a estar comunicados muchos años más. Tratamos de que el diálogo sea fluido y fácil para todos", respondió.

Además fue consultada sobre las peleas en el Bailando. "Soy bastante cerebral, aunque tengo sentimientos y momentos pasionales. Pero en lo laboral, soy cuadrada. Respeto mi trabajo, jamás renuncié. Las cosas se empiezan y se terminan, como sea. Suelto rápido lo que me hace mal o no me gusta. Elijo el vaso medio lleno. Me gusta pasarla bien e ir a trabajar contenta. Y si estoy triste, trabajo igual. Me concentro. Después ya tendré tiempo para las emociones", reflexionó.