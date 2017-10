Pampita pasó por Chile y habló sobre su relación con Benjamín Vicuña

Casi dos años después de la ruidosa separación del actor chileno Benjamín Vicuña, Carolina " Pampita " Ardohain disfruta de sus hijos y de su excelente relación con su actual pareja, el tenista tandilense Juan "Pico" Mónaco.

Su presente laboral está siendo muy fructífero e intenso y además hizo su irrupción en el mundo del cine, siendo la protagonista del "Desearás al hombre de tu hermana".

Lejos de los conflictos, la modelo viajó a Chile para promocionar su película y en el programa Primer Plano, dejó en claro que no hubo disputa con su ex en la división de bienes, después de 10 años de relación.

"Nunca pedí asesoramiento de un abogado. Todo se conversó con mucha simpleza, con respeto. Nunca peleamos por ningún bien, por ningún centavo, por ninguna cosa material. Yo no recibí nada a cambio, no me interesaba y, por suerte, la vida me había permitido tener mis propias cosas. Así que eso no fue tema. El tema siempre fue cómo organizar las cosas de los chicos... Yo promuevo que estén lo máximo con su papá, me encanta", dijo la jurado del Bailando, modelo y conductora.

"Yo no hablo del padre de mis hijos, es familia para siempre (también aclaró que mantienen una excelente relación). Tenemos un respeto absoluto y la relación siempre fue muy buena. Al tener a los chicos fuimos súper respetuosos y considerados, tratamos de que la prioridad sean ellos. Nunca se nos ocurrió que los chicos perdieran la oportunidad de ser felices y recibir mucho amor", sentenció la oriunda de General Acha.