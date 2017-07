"El planeta no está en peligro, pero sí los seres humanos"

"¿Cómo vamos a solucionar la gran paradoja de un mundo cada vez más conectado y a la vez cada vez más dañado por el calentamiento global, las inundaciones, las sequías y el hambre?", se preguntó el filósofo colombiano Bernardo Toro en el Foro Moverse 2017. La respuesta fue clara y simple: "Si no optamos por la cultura del cuidado vamos a desaparecer".

Bernardo Toro es un pensador referente en América latina. Responsable de Avina y trabajó como asesor de Unicef y del Banco Mundial entre otras entidades.

Es uno de los impulsores de la llamada "Cultura del cuidado" y lo plantea como la única salida a este mundo cada vez más dañado y desequilibrado.



Riqueza y poder



"Hasta este momento nos estamos rigiendo por un paradigma basado en el poder, el éxito y la acumulación", explicó en diálogo con este diario. "Sin embargo, las consecuencias de la aplicación están a la vista: calentamiento global, hambre, sequía, inundaciones, migraciones, guerras...".

Toro sostiene que "el cuidado no es una opción, sino la única forma de salir adelante en el momento que estamos viviendo".



¿Qué es la cultura del cuidado?



Es cuidar. Cuidar de las personas que queremos, de las que tenemos cerca, y de aquellas que no conocemos. Por ejemplo, cuando cuidamos el agua, estamos logrando que ese recurso escaso llegue a quienes no lo tienen, y de esa manera "cuidamos" a quienes no conocemos. También es cuidarse a uno mismo, el cuerpo y el espíritu y cuidar la naturaleza, las cosas que usamos, y los bienes públicos.



¿Qué valores sustentan la cultura del cuidado?



La comensalidad (que todos puedan comer), la conversación, que podamos escucharnos y compartir ideas, recuperar el respeto por el otro, y la hospitalidad. Esto es clave, porque o aprendemos a cuidarnos o perecemos como raza humana.



¿Qué entiende por riqueza?



La riqueza es el conjunto de bienes, servicios, relaciones y ambientes que nos permiten vivir dignamente y cuidar los bienes ecosistémicos del planeta. Es distinto del dinero. La riqueza es lograr con el dinero negocios del "ganar ganar" donde otros puedan por ejemplo lograr un empleo si un empresario con dinero lo invierte.

Sólo en una cultura del cuidado puede desarrollar mucha compasión y mucha riqueza, por eso animo a los empresarios a generar esta cultura, a generar riqueza y cuidado. Las empresas depredadoras no tienen futuro.



¿Cómo define solidaridad?



La solidaridad es una virtud aburrida, no tiene glamour, porque requiere una inmensa dosis de imaginación, para poder ponernos en el lugar del otro. Por eso es difícil la solidaridad. Cuando llega a niveles altos, se la llama compasión: La capacidad continua de trabajar para aliviar el dolor del otro. Y esto requiere mucha fuerza interior. Cuando hay solidaridad todo alcanza, todo se puede.



¿Qué logros trajeron la comunicación y la tecnología?



Uno muy importante, porque gracias a los avances tecnológicos hoy estamos en condiciones de dialogar con personas muy distintas lo cual nos permite reconocernos como una sola especie. si esto fuera así podríamos acabar con la guerra y el hambre.