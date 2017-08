Cómo es el spa atendido por chicas con discapacidad

Hace cinco años que Rosario cuenta con un spa llamado "Las guapas" atendido por chicas con discapacidad. Funciona todos los sábados , de 9.30 a 13, y ofrecen limpieza de cutis, masajes descontracturantes y tratamientos antiage con radiofrecuencia. Una opción laboral más que interesante para la comunidad.La fundación Segunda Etapa lanzó cursos de estética y cosmiatría para personas con discapacidad mental y desde allí nació la idea de ponerlo en práctica.Comenzaron cuatro chicas que realizaron el curso y hoy trabajan en el spa, que funciona en 27 de Febrero 1435, todos los sábados.Vanesa Viñolo, Sofía Rivero, Evelyn Heredia y María de los Angeles Nicolás son expertas en masajes. Con notable habilidad manual recorren espaldas, hombros y cuellos para aliviar contracturas, dolores y molestias.Saben de cremas exfoliantes y de limpieza de cutis, además de máquinas de estética. Son expertas y delicadas en la aplicación de radiofrecuencias en rostros para disimular arrugas.También utilizan el ultrasonido en espaldas doloridas.Las esteticistas son cálidas y amables y sobre todo se preocupan por las clientas. "¿Se siente bien señora?", preguntan más de una vez, "incorpórese despacio", aconsejan, porque realmente quieren que cada persona, mujer u hombre, que salga de allí se sienta reconfortada, aliviada y más bella.Cómo atendersePara contratar los servicios es necesario sacar turno previamente a través de la página de Facebook: Spa Las Guapas , o por teléfono.Las clientas esperan en una sala para pasar al pequeño salón equipado con una camilla adhoc y todos los productos que se necesitan para cada tratamiento: desde un spray de aguas termales hasta barro para máscaras y cremas antiage.Actualmente están haciendo cursos de manicuría y peluquería para poder ofrecer estos servicios. En materia de cabello aclaran que sólo harán tratamientos de color, no cortes.Los servicios cuestan 100 pesos si son manuales y 150 si requieren el uso de una de las máquinas."Nosotras tenemos que tener las uñas cortas, y ponernos una vincha para que no nos moleste el pelo y poder trabajar mejor", explica Sofía.Por ahora sólo acuden mujeres jóvenes, pero eso no significa que no atiendan hombres. Ellas reciben a todos con una sonrisa, felices de trabajar y de que los demás se sientan mejor.Además, elaboran alcohol en gel (a 25 pesos) y también perfume para la ropa, por el mismo precio. Se tratan de nuevas oportunidades para ejercer un trabajo y ofrecer un servicio a la comunidad.Cómo contactarse con el spa:Las Guapas está ubicado en 27 de Febrero 1435. Los teléfonos para solicitar turnos son: 341-156054709 y 341-6197898, o por Facebook: Spa Las Guapas.Segunda EtapaDesde 1993 ofrece un espacio para que personas con discapacidad puedan desarrollarse e independizarse. Realizan talleres de capacitación en alcohol en gel, perfume para ropa, diseño gráfico, remeras estampadas, gorras y tazas decoradas con motivos artísticos, danza, fútbol y taller literario.Para más información: www.facebook.com/FundacionSegundaEtapa