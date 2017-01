Pagar para autorizar

Las entidades que no pongan al día a jugadores, entrenadores y empleados no podrán habilitar a los refuerzos

El Comité de Regularización no les permitirá realizar incorporaciones a los clubes que mantengan deudas con sus jugadores, cuerpos técnicos y empleados, apoyándose en el artículo 5, inciso 8, del vigente estatuto de la AFA, que rige desde la década del 70 pero nunca fue puesto en práctica en el ámbito del fútbol argentino.

Esta decisión tomará estado público, en principio hoy, a través del boletín oficial y llegará en el momento más crítico de la historia en materia económica ya que sin los ingresos de la televisión ni nada en vista a partir del comienzo de este 2017, las deudas de los clubes con sus futbolistas son tan importantes que los planteles de seis instituciones, dos de primera división (Unión y Newell's) y cuatro de la B Nacional (Douglas Haig de Pergamino, Santamarina de Tandil, Flandria y Juventud Unida de Gualeguaychú), decidieron no comenzar con las pretemporadas previstas en esta semana.

La resolución va en consonancia con el reclamo realizado el martes ante el Ministerio de Trabajo por Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), cuyo secretario general, Sergio Marchi, volvió a tener presencia pública después de mucho tiempo y ayer mismo concurrió para "asistir" a los jugadores de Banfield, también aquejados por una importante demora en el pago de sus salarios.

Para la semana próxima está prevista otra reunión en el Ministerio de Trabajo, aunque hoy mismo los dirigentes del ascenso y el fútbol de interior realizarán desde las 15 una autoconvocada reunión en el edificio de la AFA con pretensiones de asamblea, algo jurídicamente inviable que, sin embargo, esconde como objetivo de mínima constituirse en una demostración de fuerza ante el Comité de Regularización, los clubes de primera y hasta la misma Fifa (ver aparte).

Es que el objetivo de máxima es que una asamblea extraordinaria a la que aspiran llevar adelante con 50 miembros, la cantidad necesaria para votar la aprobación de elecciones a presidente de AFA en un plazo perentorio, no tiene el sustento legal necesario como para ser convalidada, aún cuando la jueza María Servini haya instado a llevarla adelante antes del 31 de diciembre pasado.

Sin embargo, el fiscal Eduardo Taiano apeló la medida y todo quedó para febrero, puesto que enero es mes de feria en la Justicia, lo que impedirá que la intención primaria de toda la dirigencia del fútbol argentino (es en lo poco que hay unanimidad) para celebrar las elecciones en marzo quede trunca y recién esta meta pueda ser alcanzada en junio, cuando venza el mandato de la Comisión Regularizadora que hoy tutela el vicepresidente Javier Medín, pero puede contar en algún momento hasta con el retorno de su titular, Armando Pérez, que fue dado de alta ayer tras la trombosis pulmonar que lo mantuvo internado durante 15 días.

Durante la jornada de ayer estuvo presente en la AFA la secretaria del Comité, Carolina Cristinziano, censurada por uno de los referentes del ascenso como es el vicepresidente de Nueva Chicago, Daniel Ferreiro, porque "vive en Paraguay y nunca está cuando hace falta".

En tanto el cuarto miembro, el tesorero Pablo Toviggino, ayer reclamó que "se promulgue el nuevo estatuto de AFA y haya elecciones cuanto antes".

En medio de esto, es Medín quien negocia con el gobierno nacional las condiciones de la rescisión del contrato de Fútbol para Todos por el que los clubes reclaman 350 millones de pesos correspondientes a diciembre, el último mes de su vigencia, aunque el compromiso expira (o expiraba) formalmente el 1º de septiembre de 2019.

Pero el gran problema que hoy afecta a los clubes y que hace peligrar seriamente el comienzo del campeonato previsto en cuanto a la primera división para el 5 de febrero (tres días antes se cerrará el libro de pases) es la falta de un candidato firme para hacerse cargo de la televisación del fútbol.

Ni la sociedad Turner-Fox, que como tal no funcionó en algunos negocios que emprendió en los Estados Unidos, y la también norteamericana ESPN, no dan señales de tomar la posta de Fútbol para Todos ni mucho menos, los campeonatos hoy por hoy no tienen pantalla y, por lo descripto, parece que no la tendrán por bastante tiempo.

Mientras los clubes de primera están al acecho, sin registrar movimientos en los últimos días, el fantasma de la Superliga vuelve a agitarse como una vía de escape al ahogo económico y financiero de los clubes.