Padres protestan por falta de cupos en el jardín del Normal Nº 1

El ingreso de los chicos a las salas de cuatro años de las escuelas públicas tuvo ayer un nuevo capítulo. Un grupo de más de 20 padres denunció en la puerta de la Escuela Normal Nº 1 que sus hijos se quedaron sin banco en el nivel inicial pese a tener hermanos en la institución, y se plantaron en protesta en la esquina de Mendoza y Corrientes. La responsable de la Región VI del Ministerio de Educación, Daiana Gallo Ambrossis, explicó que "se está cumplimentando con las prioridades establecidas en el decreto vigente de 1990" e indicó que "a los papás se les dieron otras alternativas". La posibilidad de abrir una sala más en la misma escuela para darles lugar quedó "totalmente descartada" por la funcionaria, quien aseguró que "eso acarrearía un problema más adelante que tampoco podríamos resolver".

El decreto 4.340 es el que establece el orden de prioridades para el ingreso de los alumnos y fue recibido por directivos y supervisores en las últimas semanas para llevar adelante los sorteos, que en el caso del Normal Nº 1 finalizaron este martes.

La normativa, detalló Gallo Ambrossis, indica que la preferencia la tienen "primero los que ya vienen cursando —en este caso no entra en juego porque no hay sala de 3 años—, segundo los familiares de docentes y asistentes escolares de la misma escuela, después los hermanos de alumnos que viven dentro del radio del establecimiento, luego los chicos domiciliados dentro del radio —aunque no tengan familiares en la institución—, le siguen los que tienen hermanos pero están fuera del radio, y por último los aspirantes sin hermanos y fuera del radio".

"Entendemos la situación de movilidad constante que tienen muchas familias", admitió la titular de la Regional, aunque aclaró: "Este problema se da, porque esta misma semana, tras el sorteo, un grupo de padres con hijos inscriptos para entrar sin hermanos, pero domiciliados en el radio de la escuela, hicieron una presentación en el Ministerio de Educación exigiendo el cumplimiento del decreto tal cual está vigente porque sus hijos habían quedado afuera. Se tomó esa decisión, se realizó el cambio y eso fue lo que hizo que no haya ahora vacantes para estos 23 alumnos".

Si bien la funcionaria admitió que "puede haber diferentes posiciones sobre si el orden de prioridades está bien o no", aclaró que "el decreto que está vigente es éste, y debe cumplimentarse más allá de las opiniones que directivos, funcionarios o padres puedan tener".

Las novedades fueron conocidas por este grupo de padres ayer por la mañana a ser notificadas por las autoridades escolares. Por eso, decidieron llevar adelante una protesta en la esquina del emblemático e histórico edificio.

"Somos 23 familias que tenemos este problema. Tenemos nuestros hijos más grandes que ya son alumnos regulares de la escuela y no podemos anotar a los hermanitos. La escuela trató de hacer ingresar a los hermanos porque considera fundamental respetar la unión familiar, pero el Ministerio, a través de un acta, obliga a todas las escuelas a cumplir con las prioridades de aquel decreto de 1990 en perjuicio de nuestras familias", remarcó Andrea, y señaló que en su caso ya tiene dos hijos cursando el primario, uno en tercero y otro en séptimo grado".

La mujer dijo conocer la normativa que hace que tengan prioridad los chicos del radio, sin embargo consideró que, aunque no están en contra de ese punto, "hay que tener en cuenta que ya tenemos niños en la escuela" y recalcó que "este es un mecanismo perverso que hacia fin de año establece límites de inscripción entre el 19 y el 23 de diciembre, y nos deja afuera de todo".

Además, anticiparon que llevarán también su reclamo al Ministerio de Educación con una nota con la firma de todos los padres.

Las alternativas

Entre las soluciones que la delegada indicó que se le plantearon a los padres están "la inscripción al Jardín Nº 66 Soldado Argentino, que está a pocas cuadras; o bien el traslado de todos los hermanos a las escuelas primarias con nivel inicial que están dentro del radio y que tienen cupo: la Nº103 Roque Sáenz Peña, la Nº 64, la Nº 58 Juan Bautista Alberdi, y Escuela Nº 53 Bernardino Rivadavia".

Gallo Ambrossis indicó que "a todos esos establecimientos pueden ingresar los chicos del nivel inicial y sus hermanos", y aseguró que son "alternativas válidas para dar una solución al problema, cumplir con la ley y garantizar la educación a los chicos".

La funcionaria descartó de plano la posibilidad de abrir una sala en el Normal 1, ya que explicó que "eso traería un problema más adelante, en la primaria cuando no haya lugar en las cuatro divisiones que hay para cada grado".