Padres impedidos de ver a sus hijos protestan en contra de la obstrucción de vínculos

Fernando Taborda, uno de los impulsores de la protesta en los Tribunales, expresó al programa "El primero de la mañana" de La Ocho: "Hoy es un día muy triste para nosotros porque no podemos estar con nuestros hijos en estas fiestas de Fin de Año".





apadres3.jpg Padres y abuelos se concentraron esta mañana en las escalinatas de Tribunales sobre calle Balcarce. Foto: La Capital / Virginia Benedetto



En ese sentido, Taborda remarcó: "No es que nos acordamos en este momento, sino que este es un momento donde empieza la feria judicial, y la tristeza y dolor se multiplican por no poder entregar los obsequios de Navidad y Reyes. De no pode compartir con los niños un abrazo. Por no poder verlos y no poder compartir los momentos que un padre, una madre o un abuelo debería compartir".

Taborda dijo que la gran mayoría de las situaciones de padres separados de sus hijos "tienen que ver con mezquindades humanas, con faltas de acuerdos. Lo que a veces no se tiene presente es que hay un derecho, que es el del niño. Lamentablemente se prioriza la finalización de una pareja por encima del derecho del chico, que es el de mantener el vínculo con ambos padres y con los abuelos".

apadres4.jpg La concentración se realizó a primeras horas de la mañana. Foto: La Capital / Virginia Benedetto



"Hay casos donde hay justificación porque son situaciones con madres o padres que ejercen violencia o son muy irresponsables. Pero hay muchos donde eso no existe y son meras excusas o palos en la rueda para hacerle daño a la otra persona. Hicimos presentaciones judiciales y tuvimos reuniones con fiscales, pero no recibimos respuestas como para implementar un protocolo que agilice los procesos judiciales en donde hay casos con niños. No hemos recibido respuestas para solucionar este problema", agregó Taborda.