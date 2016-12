Pablo Rago vuelve a ser Belgrano, pero esta vez en un filme de Rosario

Distendido, entre sanguchitos y agua mineral bien fría, Pablo Rago conversa animado con el equipo de filmación. En la oficina de dirección que hay dentro del Monumento, en la Galería de las Banderas, por fin hay aire acondicionado. Es que ayer, y desde las 6 de la mañana, se estuvo rodando

"Historia de un emblema nacional", el documental ficcionado dirigido y escrito por María Fernanda Moreno (con la colaboración de Damián Debiassi y el equipo técnico a cargo de Iván Molina), un homenaje audiovisual

de casi una hora al símbolo rosarino por excelencia que el año próximo cumplirá sesenta años, el Monumento Nacional a la Bandera.

A pleno rayo del sol y con casi 32 grados, Pablo Rago se paseó por el Monumento vestido de Manuel Belgrano, prócer que ya le tocó interpretar en "Belgrano, la película", de Juan José Campanella y con dirección de Sebastián Pivotto, realizada en el año del Bicentenario de la Patria. Sombrero, chaquetilla de botones brillantes y faja, cuello almidonado y botas negras de cuero, así de impecable lucía el actor, que llegó el lunes a la ciudad. "Busco cualquier excusa para volver a Rosario, le tengo mucho cariño y la paso muy bien", cuenta el actor, que además tiene familia y amigos en estas orillas. "Belgrano estaría muy incómodo en este mundo, ¡y no sólo por el calor que hace! Fuera de broma, no se parece en nada a lo que imaginaron... pero tampoco seamos caretas, ellos también vivían en una época muy extraña y conflictiva", reflexionó Rago, quien además contó que apenas le propusieron volver a interpretar al prócer, aceptó sin dudas.

La historia es que en medio de una conferencia de prensa por la película "El jugador", el mes pasado en el hotel Savoy, María Fernanda Moreno se "coló" entre los periodistas y le propuso a Rago el papel. "No es un Belgrano acartonado para nada, Fernanda lo pensó muy bien y me dejó la libertad de que lo haga como yo

lo conozco", contó el actor, impresionado cada vez más por el Monumento a la Bandera y su historia. "Ahora que lo conocí a Hernán, cada vez que venga le voy a preguntar por todas y cada una de las estatuas", dice Rago entre risas y habla de Hernan Colautti, director del Monumento y pata fundamental de este proyecto,

junto a la Municipalidad de Rosario y a Canal 5.

El documental hace un recorrido por los sesenta años de historia de este símbolo de la ciudad y la bandera argentina, con entrevistas a reconocidos historiadores como Felipe Pigna, Mario "Pacho" O'Donnell, Daniel Balmaceda y Miguel Angel Demarco.

Contará con las imágenes de archivo brindadas por Canal 5 y especial participación tendrá el Instituto Belgraniano de Rosario. Pero especial mención se lleva la parte ficcionada del documental, con Pablo Rago como Manuel Belgrano.

En realidad, cuenta el actor, es un Belgrano que se despierta en el año 2017, en medio de los preparativos por los sesenta años del Monumento, que comienza a recorrer cada rincón, la llama al soldado caído, baja por las escalinatas y llega hasta la nave principal, y llega hasta la Galería de las Banderas.

Carla Ibáñez es la actriz con quien se encuentra Belgrano, en medio del armado y los festejos de ese día que será especial, el 20 de junio de 2017. Ella estará junto al "verdadero Belgrano" explicándole en qué se convirtió el Monumento hoy, símbolo de la patria y la bandera pero también de una entera ciudad, que lo elige

para manifestarse, reclamar o festejar, que lo hizo propio en cada momento de su historia.

Al final, Belgrano descansará tranquilo, sabiendo de la importancia que cobró ese lugar donde izó la bandera por primera vez.

Belgrano de ayer y hoy

"Hagamos un tipo de verdad, porque sino parecen extraterrestres que vienen a hacer una revolución", contó Pablo Rago en el break y bajo del aire acondicionado ayer. Un revolucionario es alguien que no puede nacer nunca más; ya estuvieron San Martín, Belgrano, para el que quiera un prócer un poco

más milico tiene a Sarmiento... pero a mi generación le quitaron la posibilidad de hablar de política", reflexiona el actor, que manifestó su ideología en esta ultima década. "Yo tengo 44, me educaron en una escuela de curas en la época de los militares, no se hablaba de política y tampoco se hablaba de que vos podías ser una persona importante para tu país", concluyó.

Rago contó además una anécdota que lo marcó, en estos años en que fue relacionado al personaje de Manuel Belgrano. "Cuando hice de Belgrano para el Bicentenario, mi hijo que estaba en quinto grado juró la bandera, me pidió que vaya a la escuela a hablar sobre Belgrano y tuve una de las mañanas más maravillosas de mi vida. Les llevé cosas de la película y las maestras se emocionaron con tenerme ahí, porque desde mi ideología pude hablarles a los chicos de una escuela donde los padres no hablan de política ni les interesa. Fue muy emocionante, sobre todo porque mi hijo se crió en estos doce años de peronismo", dijo.

Pablo Rago va del humor a la seriedad en un segundo, y meditó sobre qué hubiera pensado el "Belgrano verdadero" de estar a más de 70 metros de altura, en la cima del Monumento y filmado por drones y remató con un chiste sobre la economía actual: "Ahora que me apropié de Belgrano ¡ni en el billete va a estar! Ni billete de diez va a haber... Dorrego me dijo que estoy en el billete de 10 pesos con el Monumento atrás... y ¡una moneda vas a ser ahora!", dijo en plena interpretación actoral cómica, como si estuviera haciendo un stand up. "Belgrano no estaría muy contento en estas épocas", remató.