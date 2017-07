Giovanni Zarfino se transformó en otra de las incorporaciones de Newell's. El volante que llegó procedente de Danubio y lo hizo a préstamo por una temporada tras pasar sin inconvenientes la revisión médica. La cesión se dio por una temporada y con dos opciones de compra: 1.300.000 dólares por el 50 por ciento del pase o 2.100.000 por la totalidad del mismo. "Soy un jugador de dos áreas. Voy bien de arriba y tengo buen trato de la pelota. Juego en el medio, de cinco o doble cinco", declaró el jugador tras cerrar su arribo al Parque. El anuncio lo hizo el club a través de su cuenta oficial, algo que generó cierto malestar en Uruguay.

Mientras en el Parque había felicidad por el arribo del volante solicitado por Llop, en el país vecino Leonardo Goicoechea, vicepresidente de la franja, en Referí.uy declaró: "Entre los clubes no hay nada firmado. Recibimos una propuesta de su empresario Flavio Perchmann, pero Danubio no recibió una propuesta formal. No sé cómo sale Zarfino en la página de Newell's cuando no hay nada firmado. Incluso, en una foto sale firmando un contrato, pero entre las instituciones todavía no se firmó nada".

Los otros nombres

"Con Nacional tengo un acuerdo y debo definir si voy a Newell's. Eso será a partir del lunes", declaró Rafael García, el defensor apuntado por parte de la dirigencia leprosa. En tanto, el arribo de Bruno Bianchi podría darse, según cuentan algunos directivos y el propio representante. ¿Entonces? La cuestión pasaría por quién tomará la resolución definitiva en Newell's o si se ponen de acuerdo algunos dirigentes.