Sobre el conflicto que se desató sobre su pase, el volante confesó que "el interés estuvo, estaba todo acordado. Mi representante me dijo que estaba todo destrabado. Cuando firmé contrato estaba todo hecho, pero faltaba el consentimiento de Danubio".









Asimismo, agregó: "Me sacaron fotos y subieron a las redes. ¿Cómo van a hacer eso si faltaba el consentimiento de Danubio? Danubio dice que no estaba enterado de lo que pasaba. Es de película lo que me está pasando. Era mi primer salida a un equipo del exterior".

"El contrato no tiene ningún tipo de validez si Danubio no firma. No sé donde me voy a ir ahora. Si me hacen una propuesta que me interesa, otro club, no me quedará otra que aceptar. Siempre me manejé con franqueza en este ambiente podrido del fútbol. Quedé en el medio de todo", enfatizó.

No obstante, dejó en claro que su intención es ponerse la camiseta del equipo que conduce Juan Manuel Llop. "Del primer momento quise ir a Newells. Tuve propuestas de Colombia también, y le dije que sí a Newell's. Acepté ir a Newell's sabiendo de todos sus problemas económicos. Es un club que me gusta mucho".

Finalmente, afirmó: "Tengo el deseo y las ganas de ir a Newells. Pero si no se llega un acuerdo y viene otra propuesta no puedo esperar. No soy sólo yo. Hay toda una familia atrás mío, con la ilusión de que yo pueda ir a jugar a Argentina".