Zampedri pica en punta para ser nuevo delantero de Central

La dirigencia de Central tiene muy encaminada la contratación del delantero Fernando Zampedri (29 años). Por lo tanto, de no mediar contratiempos, en los próximos días el técnico Paolo Montero ya podrá contar con uno de los refuerzos que solicitó antes de irse de vacaciones.

La modalidad de la negociación sería a través de una compra por la totalidad del pase del atacante de Atlético Tucumán. El vicepresidente primero canalla, Luciano Cefaratti, ya mantuvo reuniones con el representante de Zampedri, Gabriel Defederico, y se pusieron números concretos sobre la mesa. El ofrecimiento de Central es comprarle algo más de la mitad del pase en una suma cercana a los 1.500.000 dólares. No sólo la cifra estaría dentro de las pretensiones de las partes, sino que el propio Zampedri les puso palabras a sus deseos: "Me encantaría jugar en Central y tener como compañero a Marco Ruben, a quien admiro muchísimo como jugador", declaró el actual delantero de Atlético Tucumán.

El representante Defederico también le reconoció a Ovación que las tratativas transitan por una instancia favorable para que Zampedri se calce la camiseta de Central: "Estuve reunido con Cefaratti y acordamos los términos de la negociación. Está todo dado para que se concrete porque el dinero que pondría Central está dentro de nuestras pretensiones y además el jugador también quiere jugar en Arroyito. Estimo que en los próximos días habrá una definición", afirmó el agente del futbolista.

Otra gran apuesta de la dirigencia de Central es seducir a Andrés Chávez. El delantero viene de una buena temporada en San Pablo y ahora debe sumarse a Boca, club propietario de su pase. El dato que manejan en Central es que Guillermo Barros Schelotto no lo tendría en cuenta para encarar esta temporada y que ya habría dado el visto bueno para que la dirigencia lo negocie. Igual, el camino aún no está allanado. Es que la cotización para lograr la salida de Chávez está instalada en un valor de mercado bastante alto. Es más, si no se define su futuro en lo inmediato, seguramente arrancará la pretemporada con el plantel xeneize.

Una alta fuente de Central muy vinculada a la negociación le dijo a Ovación lo siguiente: "A nosotros nos interesan ambos jugadores. Están dentro del presupuesto que tenemos asignado para las contrataciones en este mercado. Está claro que la situación de Zampedri asoma más posible que la de Chávez. Igual, somos optimistas siempre. Son jugadores que tienen la aprobación del técnico (Paolo Montero), pero las negociaciones son diferentes. Hoy una es más factible y la otra más complicada", resumió.

No hay que hacer ningún masters en gestión deportiva para entender que el impedimento para avanzar en las tratativas por Chávez es estrictamente económico. El jugador dijo hace unos días que le gustaría "jugar la Libertadores con Boca el año próximo", pero el mellizo Guillermo tendría otros planes para él.

En Central también sondearon a algunos integrantes del entorno de Chávez para interiorizarse sobre cuestiones relacionadas a su conducta afuera de la cancha. Lo que recibieron fue satisfactorio y eso también ayudó a definir la estrategia de compra.

En concreto, de los dos nombres que se pusieron arriba de la mesa, Zampedri es el que se ubica en la pole position.