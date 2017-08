Zampedri: "Perdimos dos puntos"

Arrancó su estadía oficial en Arroyito con el pie derecho. Fernando Zampedri no facturó. Pero tuvo un rol clave en la acción del gol canalla, ya que asistió sin egoísmo a Washington Camacho. Se movió por todo el frente de ataque con determinación. También mostró predisposición para colaborar cuando había que dar una mano en el fondo auriazul. El atacante terminó siendo la figura del partido. No obstante, el goleador no quedó nada conforme con el resultado. "Siento que perdimos dos puntos", afirmó apenas salió del vestuario. "Era un partido ganable. Más allá de todo, estoy contento por el juego y actitud del equipo", acotó el ex hombre de Atlético Tucumán el día de su debut oficial en Central.

"Este es un buen equipo. Me sentí bien además", confesó Zampedri con naturalidad antes de subirse al micro que transportó al plantel canalla hasta nuestra ciudad anoche mismo. "Es como que nos costó durante los primeros minutos, pero después terminamos haciendo un buen partido", analizó el atacante en rueda de prensa, que fue muy desprolija por cierto.

El atacante también remarcó que "hay que seguir mejorando". Quizá lo dijo esencialmente por cómo se dio la jugada en la igualdad sabalera. "Fue por un error. Hubo una carambola y encontraron el empate en esta cancha, que a su vez es muy difícil", explicó Fernando con cierta bronca e impotencia.

"Hicimos todos los méritos para llegar al área rival. Marcamos en una jugada muy trabajaba, pero después nos quedamos sin dos puntos más por una acción desafortunada", amplió con resignación el goleador.

Con respecto a cómo se había sentido en su bautismo con la casaca canalla, el punta fue determinante. "Me sentí bien pero hay que seguir trabajando", resumió de manera tajante. A la hora de definir su asistencia en el gol de Camacho, ya que podía haber intentado definir él mismo, el punta afirmó: "Sé que por ahí siempre me toca terminar las jugadas. Pero a la vez sé que si hay un compañero mejor ubicado.... Esto es un trabajo en equipo".