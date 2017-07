Zampedri pasó la revisión médica y aseguró que "quería venir a Central"

"Me hice la revisión y si Dios quiere esta tarde firmamos el contrato así que está todo más que bien. Lo que pasó con Atlético fue un malentendido nada más", dijo Zampedri, a la salida de una clínica en Rosario y en referencia al comunicado que publicó la dirigencia del Decano este viernes por la mañana sobre que no existía "ningún acuerdo" por su transferencia.

"Tenemos una charla con Rosario Central, habíamos acordado verbalmente todo lo solicitado por Zampedri el jueves a la tarde, pero todavía no se firmó nada ni nos trajeron los cheques. De palabra está todo muy bien pero hay que darle el instrumento legal que corresponde, estamos esperando eso", sostuvo Enrique Salvatierra, vicepresidente de Atlético Tucumán, en declaraciones a TyC Sports.

"Tenemos el agrado de informales que Fernando Zampedri se ha convertido en nuevo refuerzo del Club Atlético Rosario Central", publicó en tanto ayer la página oficial del club de Arroyito .

"Nuestra Comisión Directiva alcanzó un acuerdo con Atlético Tucumán para la compra del 100% del pase. El delantero estará firmando un contrato por 4 años", publicó, en tanto, la web oficial del "Canalla".

Zampedri fue uno de los atacantes más destacados de la última temporada, no sólo por lo que hizo en el torneo local, sino principalmente por su participación en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana con Atlético Tucumán.

"No solo fue un titular indiscutido de su equipo, sino que también anotó 11 goles en el campeonato local y 5 en la presente edición de la Copa Libertadores", destacó en el comunicado la dirigencia de Rosario Central.

"Quedaron de lado todos los comentarios, quería venir a Central, lo más importante que era la revisación salió perfecto, así que estoy muy contento para quedar la semana que viene a disposición. Cuando me dijeron del interés de Central no lo dudé, me puse muy contento y hoy estoy muy feliz. Buscaremos objetivos buenos para el grupo", remarcó Zampedri, por su parte.

El delantero reveló que charló con el entrenador uruguayo Paolo Montero y anticipó que quizás tenga unos días de vacaciones antes de integrarse a las prácticas del plantel "canalla".

"Charlé con Paolo Montero, como todo DT te dice lo que pretenden, lo que buscan, pero ya nos conoceremos la semana que viene. Quizás tenga unos días de vacaciones, porque terminé de jugar hace dos días (disputó la ida de los 16avos de final de la Sudamericana ante Oriente Petrolero de Bolivia), pero no hay ningún problema si tengo que arrancar el lunes", cerró.