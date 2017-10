Zampedri: "Laburamos mucho, pero no nos salen las cosas dentro de la cancha"

El delantero de Rosario Central Fernando Zampedri se mostró contrariado por el momento que está viviendo el equipo que no despega y que todavía no pudo ganar en el torneo. "Laburamos mucho, pero no nos salen las cosas dentro de la cancha", aseguró el delantero que marcó el tanto de descuento del equipo que aún no conoce la victoria en la Superliga.



"Estamos pasando por un mal momento y no queda otra que seguir corrigiendo errores, y trabajando, esa es la única manera de salir de esto", sentenció el atacante que es el goleador de Central n el torneo.



Respecto del hecho de si hay responsables por el mal momento que está atravesando el equipo, el atacante sentenció que "no estamos encontrando el juego dentro de la cancha. Laburamos mucho, sabemos lo que queremos, pero no lo podemos plasmar dentro de la cancha. Es lamentable lo que nos está pasando, porque confiamos en nosotros, confiamos en el cuerpo técnico. Estamos con mucho ánimo pero no nos salen las cosas dentro de la cancha".